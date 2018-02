Porträtierte Menschen sagen, was sie denken

Was definiert uns als Deutsche? Sind es Tugenden wie Pünktlichkeit oder macht uns der Pass zu Deutschen? Was assoziieren wir mit fremden Menschen?

Rund 45 Interessierte waren der Einladung des AWO-Kreisverbands Kitzingen und der Georg-von-Vollmar-Akademie zur Eröffnung der Fotoausstellung „Wir sind das Volk“ in die Vinothek nach Iphofen gefolgt, um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, heißt es in einer Mitteilung der AWO.

Bürgermeister Josef Mend machte deutlich, dass viele Probleme nicht erst seit der Flüchtlingskrise bestehen, sondern offensichtlicher wurden. Der Wohnungsmarkt war bereits vor 2015 angespannt und soziale Ungleichheit wie die Gefahr vor Altersarmut sind Themen, die angegangen werden müssen, um Ressentiments die Grundlage zu entziehen.

Stellvertretender Landrat Robert Finster, den AWO-Kreisvorsitzender Gerald Möhrlein ebenfalls als politischen Vertreter begrüßte, erinnerte in seinem Grußwort daran, dass viele Jugendliche und Erwachsene nur die heute in Deutschland gelebte Demokratie kennen. Dabei sei Demokratie nichts Fertiges, sondern müsse immer wieder mit Leben gefüllt werden.

Fotograf und Macher der Ausstellung Stefan Loeber berichtete von der Absicht, die Stimmung im Land einzufangen, nachdem der Ausspruch „Wir sind das Volk“ durch die Demonstrationen von Pegida eine ganz neue Interpretation als bei der friedlichen Revolution von 1989 erfahren habe. Seine Fotoausstellung betrachtet diese Frage aus zwei Blickwinkeln: Der Künstler porträtierte ganz unterschiedliche Menschen, deren Gedanken zum Thema per Kopfhörer zu erfahren sind. Außerdem ging Loeber 2016 in München auf die Straße und befragte die Menschen zu ihrer Haltung zu dem Ausspruch „Wir sind das Volk“ und zur aktuellen Situation in Deutschland, auch im Hinblick auf die vielen nach Deutschland geflüchteten Menschen. Wie verändert sich dadurch unser Land? Die Themen, die viele im Alltag bewegen, werden in diesem Videobeitrag deutlich.

Tamara Wissing, stellvertretende Geschäftsführerin der Georg-von-Vollmar-Akademie, moderierte die Diskussion, aus der deutlich wurde, dass man immer wieder aufeinander zugehen und Befürchtungen ernst nehmen muss. Persönlichem Egoismus und Ressentiments müsse deshalb mit Bildung und Aufklärung entgegengetreten werden, so Gerald Möhrlein, der dies als wichtige Aufgabe der AWO betonte, um Toleranz und Gerechtigkeit aktiv zu leben.

Die Ausstellung „Wir sind das Volk“ ist bis 12. November in der Vinothek Iphofen zu sehen.