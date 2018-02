Polizisten den Stinkefinger gezeigt

Eine Anzeige wegen Beleidigung erwartet einen 22-Jährigen, der einer Polizeistreife den Stinkefinger zeigte. Wie es im Bericht der Polizei heißt, war ein Polizeiauto am Pfingstsonntag gegen 17.40 Uhr, zwischen Kitzingen in Richtung Großlangheim unterwegs. Als ihnen ein BMW entgegenkam, zeigte laut Polizeibericht dessen Beifahrer mit beiden Händen die gestreckten Mittelfinger („Stinkefinger“) in Richtung des Streifenwagens.