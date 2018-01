Polizeikontrolle: Mutmaßlicher Dealer steigt aufs Gaspedal

Mit einer halsbrecherischen Flucht versuchte sich am Montagabend ein Autofahrer bei Marktsteft (Lkr. Kitzingen) einer Polizeikontrolle zu entziehen. Später stellte sich heraus, dass der 40-Jährige Alkohol und Drogen konsumiert und außerdem 100 Gramm Haschisch im Auto hatte. Zuletzt prallte er gegen eine Mauer und einen Streifenwagen, berichten Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Eine Streife der Kitzinger Polizei hatte den Audifahrer gegen 23.20 Uhr auf der Staatsstraße 2420 kontrollieren wollen. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Beamten, sondern versuchte stattdessen, dem Streifenwagen davonzufahren. Bei seiner Fahrt über rund zehn Kilometer war der Beschuldigte innerhalb der Gemeinde Marktsteft mit bis zu 150 km/h unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer waren zum Glück nicht gefährdet, was wohl an der fortgeschrittenen Tageszeit lag.

Eine rasch verständigte zweite Streife positioniert sich in der Hauptstraße von Marktsteft. Als der Audi-Fahrer dieser entgegen kam, versuchte er mit hoher Geschwindigkeit zwischen dem Streifenwagen und einer Mauer am rechten Fahrbahnrand hindurch zu fahren. Der Mann touchierte allerdings mit seinem Audi die Mauer und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der A 4 schleuderte quer über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Streifenwagen.

Die beiden Beamten nahmen den Fahrer des Audis fest. Hierbei war dann auch schnell klar, warum der Mann den Polizisten so eilig davon gefahren war. Der Tatverdächtige stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel und räumte den Konsum auch ein. Im Fahrzeug des Beschuldigten stellten die Ordnungshüter schließlich 100 Gramm Haschisch sicher.

Der 40-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort zur Beobachtung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Einer der Beamten erlitt durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge ebenfalls leichte Verletzungen.

Der 40-jährige aus dem Landkreis Kitzingen verbrachte die Nacht im Krankenhaus und wurde am Nachmittag auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Würzburg hin dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.