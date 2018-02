Polizeibericht: Zwei Fahrer gesucht wegen Unfallflucht

Ein bisher unbekanntes Auto blieb am Freitag zwischen 10.35 und 11 Uhr in Dettelbach, Markt 2, vermutlich beim Vorbeifahren an einem geparkten Toyota hängen. Der wurde vorne links beschädigt, Schaden: rund 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich zu melden. Ebenfalls am Freitag zwischen 17.45 und 19 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland in Kitzingen, Am Dreistock, ein geparkter Opel angefahren und hinten beschädigt, Schaden: rund 900 Euro. Vermutlich war ein anderes Auto beim Ausparken gegen den Opel gestoßen. Auch hier meldete sich der Unfallverursacher nicht.

Sonnenbrillen aus Porsche-Cabrio entwendet

Ein unbekannter Täter bediente sich am Freitag zwischen 11.45 und 12 Uhr aus einem in der Kitzinger Schrannenstraße geparkten Porsche, dessen Verdeck geöffnet war. Seine Beute: zwei Sonnenbrillen der Marken Ray Ban und Fossil.

Smartphone aus Taxi verschwunden

Auf der Fahrt von Kleinlangheim nach Kitzingen ist einem Taxi-Fahrgast in der Nacht zum Donnerstag, gegen 3.30 Uhr offensichtlich sein Handy aus der Tasche gefallen. Als er es bemerkte und bei der Taxi-Zentrale nachfragte, war das Smartphone in dem Taxi nicht mehr auffindbar. Es handelte sich um ein schwarzes Apple iPhone7.

Fahrräder am Kitzinger Bahnhof gestohlen

Am Fahrradständer des Kitzinger Bahnhofs wurden zwischen letztem Donnerstag, 11.30 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein schwarz-weißes Mountainbike, Marke Berga-mont, mit 24-Gang-Kettenschaltung, sowie um ein neon-orange-farbenes Mountainbike, Marke Rockrider. Beide Fahrräder waren mit Schlössern gesichert gewesen.

Brand einer Holzlege in Prichsenstadt

Aus ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 8.30 Uhr in Prichsenstadt, Karl-Ebenauer-Ring, Holz in Brand, das unter einer Holzüberdachung gelagert war. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. An der Hütte entstand erheblicher Sachschaden von rund 5000 Euro.

Graue Mülltonne stand in Flammen

In der Nacht zum Freitag gegen 0.30 Uhr stellten Anwohner in Kitzingen, Am unteren See, fest, dass vor dem Haus eine Restmülltonne brannte. Es gelang den Anwohnern, das Feuer selbst zu löschen. Die genaue Brandursache ist nicht bekannt, Schaden: rund 100 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen an die Polizei unter Tel. (0 93 21) 141-0.