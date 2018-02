Polizeibericht: Zusammengeprallt und Unfallflucht

Am frühen Dienstagmorgen fuhr eine Autofahrerin in Bibergau auf der Kreisstraße und wollte an der Einmündung zur Staatsstraße nach links in Richtung Dettelbach abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Passat eines Mannes und stieß mit ihm zusammen. Die Frau trug leichte Verletzungen davon und musste in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Passatfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und ließ sich ärztlich behandeln. Der Schaden beträgt rund 18 000 Euro.

Von der Straße abgekommen

Eine Autofahrerin war am Dienstagabend auf der Sickershäuser Straße in Kitzingen unterwegs. Auf Höhe der Siedlungsschule bremste sie vor einer scharfen Linkskurve ab. Dabei kam der Wagen ins Rutschen und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Schaden: 1700 Euro.

Transporterfahrer nach Unfall geflüchtet

Auf der Strecke zwischen Kitzingen und Großlangheim berührten sich am Dienstagnachmittag im Verkehr der Außenspiegel eines Kleinbusses und der eines Kleintransporters. Dabei wurde der linke Außenspiegel am Bus abgerissen. Der Fahrer des Transporters fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter und hinterließ einen Schaden von 500 Euro.

Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

Am Montagvormittag hatte ein Mann seinen silberfarbenen Toyota Avensis im Lochweg in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters abgestellt. Als er nach zwei Stunden zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrer gegen die Stoßstange geprallt und hatte dabei einen Schaden von 1000 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher war vermutlich mit einem blauen Auto unterwegs.

