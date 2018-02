Polizeibericht: Zu wenig Luft im Reifen

Am Sonntagvormittag fuhr ein Radfahrer in Prichsenstadt auf der Wiesentheider Straße Richtung Neuses am Sand. In der Ortsmitte bog der Mann nach rechts in die Luitpoldstraße ab. Als sein Rad auf das Kopfsteinpflaster kam, rutschte der Radler aus und stürzte. Grund dürfte der zu geringe Luftdruck im Reifen gewesen sein. Der Radfahrer musste mit leichten Verletzungen in die Klinik nach Gerolzhofen eingeliefert werden.

Rechts vor links nicht beachtet

Ein junger Mann fuhr am Sonntagabend auf der Neubaustraße in Albertshofen Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Waldstraße missachtete der BMW-Fahrer einen von rechts kommenden Mazda und stieß mit ihm zusammen. Der BMW wurde dabei so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 6500 Euro.

Briefkasten angefahren

In der Nacht auf Montag belieferte eine Zustellerin in den frühen Morgenstunden ihre Kunden mit Zeitungen. Im Bereich der Brückenmühle in Willanzheim stieß sie mit ihrem Wagen gegen einen Briefkasten und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Neben den Zeitungen legte die Frau auch noch einen Hinweiszettel über das von ihr verursachte Missgeschick mit in den Briefkasten des Geschädigten.

Reh musste erlegt werden

Gleich zweimal wurde ein Reh am Sonntagabend kurz vor Eichfeld überfahren. Ein Mann fuhr von Laub nach Eichfeld, kurz vor dem Ortsschild rannte das Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem VW Tiguan erfasst. Nur Sekunden später kam ein BMW entgegen und erfasste ebenfalls das auf der Fahrbahn liegende Reh. Trotz des zweifachen Aufpralls überlebte das Tier schwer verletzt und musste vom Jagdpächter erschossen werden. An beiden Autos entstand nur geringer Schaden.

Handtasche aus Garderobe gestohlen

In der Nacht zum Sonntag wurde in einer Diskothek am Mainfrankenpark eine Damenhandtasche gestohlen. Die Besitzerin hatte sie während des Besuchs in der Garderobe abgelegt. Als sie die Disco verlassen wollte, war die Tasche weg. Darin befanden sich ein Studentenausweis, eine Mofa-Prüfbescheinigung und etwas Bargeld.

Mofa-Schlösser mit Kleber beschmiert

In der Grabengasse in Volkach wurde in der Nacht auf Sonntag ein Mofa beschädigt. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug am Samstagnachmittag vor seinem Haus abgestellt. Am Sonntagmorgen bemerkte er, dass das Zünd- und Tankschloss, sowie ein Schloss unterhalb der Sitzfläche verklebt wurden. Zudem wurde das Mofa umgeworfen, wodurch der Kickstarter, der Gashebel, das vordere Licht und die Frontabdeckung beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.