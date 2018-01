Polizeibericht: Zerstochene Reifen und ein gestohlenes Fahrrad

Ein unbekannter Täter machte sich in der Nacht zum Mittwoch an einem schwarzen Audi A 3 zu schaffen, der auf einem Parkplatz in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen geparkt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerstach der Unbekannte den rechten Vorderreifen. Schaden: 100 Euro. Gleich an zwei geparkten Wagen in Mainbernheim wurden in derselben Nacht ebenfalls jeweils zwei Reifen platt gestochen: Die Autos – ein weißer Ford und ein silberfarbener VW Polo – waren im Goldgrubenweg geparkt. Auch hier benutzte der Täter einen spitzen Gegenstand und hinterließ einen Schaden von 600 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmittag fuhr ein Mann mit seinem Wagen auf der Marktstraße in Marktbreit und wollte in die Adam-Fuchs-Straße in Richtung Ochsenfurt einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW einer Frau und stieß mit diesem zusammen. Schaden: 5000 Euro.

Geparkten BMW angefahren und geflüchtet

Eine Frau hatte ihren schwarzen BMW am Mittwochmorgen Am Kirchberg in Mainstockheim geparkt. Als sie zum Wagen zurückkehrte, war ein anderes Auto gegen die hintere Stoßstange ihres BMW geprallt und hatte dabei einen Schaden von 1500 Euro verursacht. Der unbekannte Fahrer hinterließ keine Nachricht und machte sich aus dem Staub.

Fahrrad aus einem Carport geklaut

Am Mittwoch hatte ein Junge sein Mountainbike der Marke Rockrider in einem Carport in der Alten Abtswinder Straße in Wiesentheid abgestellt und mit einem Stahlseilschloss gesichert. Am Nachmittag bemerkte er, dass ein unbekannter Täter das Drahtseil durchtrennt und das orangefarbene Fahrrad im Wert von 200 Euro gestohlen hatte.

