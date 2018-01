Polizeibericht: Wahlplakat abgerissen

Am frühen Mittwochabend beobachtete ein Anwohner der Birklinger Straße in Iphofen einen unbekannten Mann, der ein Wahlplakat, das an einer Straßenlaterne befestigt war, abgerissen und auf den Boden geworfen hatte. Als ihn der Zeuge ansprach, reagierte der etwa 35-jährige, 1,80 Meter große, kräftige Mann äußerst barsch und lief davon. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Schaden beträgt 15 Euro.

Beim Einparken Auto gerammt

Eine 27-jährige Frau wollte am Dienstagvormittag in der Obervolkacher Straße in Volkach rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei stieß sie mit ihrem BMW gegen den VW Passat eines 58-jährigen Mannes. Schaden: 1000 Euro.

Hinweise: Tel. (0 93 21) 14 10.