Polizeibericht: VW Transporter angefahren und geflüchtet

Ein 55-jähriger Autofahrer stellte am späten Mittwochnachmittag seinen weißen VW Transporter auf dem Parkplatz einer Firma am Sandweg in Dettelbach ab. Als er nach drei Stunden zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein unbekannter Fahrer gegen die Frontseite des Transporters geprallt und hatte dabei einen Schaden von 500 Euro angerichtet. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht.

Von der Straße abgekommen

Am frühen Mittwochabend war ein 76-jähriger Autofahrer auf der B 22 von Laub in Richtung Reupelsdorf unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte seitlich in den Straßengraben. Das Fahrzeug musste mit Hilfe eines Abschleppunternehmens geborgen werden. Schaden: 4000 Euro.

Hinweise bei dem ungeklärten Fall an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.