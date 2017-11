Polizeibericht: Vorfahrt missachtet: 10 000 Euro Schaden bei Unfall

Die B 22 wollte am Freitagabend kurz vor 19 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Kreisstraße von Brünnau kommend in Richtung Neuses am Sand überqueren. Dabei übersah er einen von links auf der B 22 ankommenden BMW und stieß mit diesem zusammen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 10 000 Euro.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin wollte am Freitagnachmittag in Dettelbach von der Staatsstraße nach links in die Straße am Felsenkeller abbiegen und bremste deshalb ab. Eine nachfahrende Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Hund läuft ins Auto und anschließend weg

Vermutlich ein Terrier lief am Freitag gegen 8 Uhr über die Straße bei Willanzheim und wurde von einem Auto einer 28-jährigen Frau erfasst. Der Hund stand danach sofort wieder auf, rannte einmal um das Auto und lief über die Felder davon. An dem Auto entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Hundehalter.

Verteilerkasten umgefahren und geflüchtet

Zwischen Donnerstag, 8 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Alten Reichsstraße in Repperndorf gegen einen Verteilerkasten, der umkippte. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um einen Klein-Lkw gehandelt haben. Schaden: rund 1000 Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Ein blauer Audi A 3, der am Donnerstag zwischen 8.30 und 19 Uhr auf dem Großparkplatz vor dem Rödelseer Tor in Iphofen parkte, wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Dabei brach die vordere Stoßstange. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.

Kleinkraftrad entwendet

Ein am Marktbreiter Bahnhof abgestellter schwarzer Roller, Marke Shenke, wurde zwischen Donnerstag, 1. Dezember, und Freitag, 9. Dezember, gestohlen. Das Kleinkraftrad hat noch einen Wert von rund 250 Euro.

Grablaterne gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag und Freitag (5.-9. Dezember) auf dem Neuen Friedhof in der Buchbrunner Straße in Kitzingen von einem Grab oberhalb der Kapelle eine Grablaterne aus Bronze entwendet.

Geparktes Auto zerkratzt

Auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof in Kitzingen wurde am Freitag ein grauer Opel Zafira erheblich zerkratzt. Der Wagen stand dort zwischen 4.50 und 15.30 Uhr. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise in den entsprechenden Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.