Polizeibericht: Unfallflüchtiger nach Hinweis ermittelt

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der August-Gauer-Straße in Kitzingen beschädigte ein Golf-Fahrer einen anderen geparkten VW Golf. Der Mann hatte versucht, in eine Parklücke zu fahren und war angeeckt. Nach der Berührung fuhr der Verursacher wieder aus der Parkbucht und entfernte sich. Die Angaben eines Zeugen führten die Polizei zum Unfallflüchtigen. Schaden: 1200 Euro.

Radfahrer prallt gegen Autotür

Ein 17-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad von der Marktstraße kommend auf den Königsplatz in Kitzingen. Durch seine rasante Fahrweise und vermutliche Unkenntnis der Verkehrsregeln missachtete er einen von der Luitpoldstraße kommenden vorfahrtsberechtigen Wagen. Der Radfahrer krachte gegen die Beifahrertür. Schaden: etwa 250 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 76-Jähriger mit seinem VW Touran die Hüttenheimer Straße in Nenzenheim. Am Kreuzungsbereich zur Kaiserstraße wollte er diese überqueren, übersah allerdings das Vorfahrtszeichen und stieß mit dem Wagen einer 36-jährigen Frau zusammen. Der Unfallverursacher sowie seine 78-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Schaden an den Fahrzeugen: etwa 11 000 Euro.

Zusammenstoß mit Traktor

Unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang auf der Staatsstraße zwischen Ochsenfurt und Marktbreit machten die Beteiligten. Laut Polizei war am Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Landwirt auf einem Flurbereinigungsweg entlang der Straße unterwegs. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein 60-Jähriger Richtung Marktbreit. Als der Autofahrer den Traktor auf dem Flurbereinigungsweg bemerkt hatte, bremste er stark ab, schlitterte nach rechts in den Flurbereinigungsweg und prallte gegen den Traktor. Der VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme machten beide Beteiligte gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben zum Geschehen. Nach Auskunft des Pkw-Fahrers soll der Traktor bereits in die Staatsstraße eingefahren gewesen sein. Schaden: etwa 2600 Euro.

Wildunfälle mit Rehen

Mit ihrem Porsche war am Dienstagabend eine 55-Jährige auf der Kreisstraße 36 von Rimbach kommend Richtung Volkach unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Obervolkach rannte ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erfasst. Dabei entstand ein Schaden von 3000 Euro.

In der Nacht zum Mittwoch fuhr ein 27-Jähriger den Ortsverbindungsweg zwischen Schwarzenau und Neuses am Berg. Kurz nach der Schweinezuchtanlage sprang im Bereich einer langgezogenen Linkskurve ein Reh auf die Straße. Das Tier wurde von dem Wagen erfasst, überlebte allerdings den Aufprall und rannte danach zurück in den Wald. Am Fahrzeug wurden der Kotflügel und die Kühlergrillabdeckung beschädigt. Der Schaden beträgt 1500 Euro.