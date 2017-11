Polizeibericht: Unfallflucht

Nach Auffahrunfall weitergefahren

Vermutlich nicht bemerkt hatte am Mittwochnachmittag der Fahrer eines blauen VW Golf, mit dem Teilkennzeichen KT-SD, einen leichten Kontakt mit einem schwarzen BMW vor ihm, der abbiegen wollte. Der Verursacher war in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen auf Höhe der Tankstelle unterwegs. Der 19-jährige BMW-Fahrer hatte eine leichte Beschädigung an der Heckseite festgestellt, die offensichtlich von dem flüchtigen VW verursacht worden war. Der Fahrer des VW Golf wird gebeten sich bei der Polizei Kitzingen zu melden. Schaden: 250 Euro.

Verursacher ermittelt

Nachdem am Mittwochmittag ein Autofahrer mit seinem Opel Astra in der Hauptstraße in Volkach beim Ausparken rückwärts gegen einen Peugeot gestoßen war, fuhr er davon. Ein Zeuge, der sich das Kennzeichen notiert hatte, verständigte die Polizei. Ein 60-jähriger Mann konnte als Unfallverursacher ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Am Auto entlang gestreift

Als am Mittwochnachmittag eine 39-jährige Frau in der Fröhstockheimer Straße in Hoheim mit ihrem Wagen an einem geparkten Auto vorbeifahren wollte, übersah sie den entgegenkommenden Opel eines 37-jährigen Mannes und streifte dessen linke Fahrzeugseite entlang. Schaden: 9000 Euro.

Zwei Wildschweine erfasst

Ein 55-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 286 bei Prichsenstadt zwei Wildschweine, die die Straße kreuzten, erfasst. Beide Tiere liefen nach dem Zusammenstoß davon. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag hat sich ein unbekannter Täter an einem blauen VW Touran zu schaffen gemacht, der in der Klaus-Rother-Straße in Kitzingen geparkt war. Mit einen spitzen Gegenstand hat der Täter den linken vorderen Kotflügel zerkratzt. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen entgegen unter Tel. (0 93 21) 14 10.