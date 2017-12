Polizeibericht: Unfallflucht und Diebstähle

Am Dienstagnachmittag wollte ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach rückwärts einparken, als er mit seinem Mercedes dabei gegen den Audi daneben stieß. Der Mann stieg anschließend aus seinem Auto und sah sich unauffällig die Stoßstange seines Wagens an. Danach nahm er ein Paket aus dem Kofferraum und brachte es zur Post. Nachdem er wieder zurückgekommen war, fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen notiert. Wenig später klingelten die Ordnungshüter bei dem 50-Jährigen. Schaden: 3000 Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Im Lochweg in Kitzingen wurde am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz ein VW Golf beschädigt. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug gegen 17.10 Uhr abgestellt. Nach seinem Einkauf in einem Tierartikelgeschäft stellte er am hinteren rechten Kotflügel den Schaden fest. Schaden: 1000 Euro.

Wer war der Verursacher?

Am späten Dienstagnachmittag fuhr ein 21-jähriger Berufskraftfahrer mit einem Peugeot die Böhmerwaldstraße in Kitzingen entlang, als ihm ein 56-jähriger Mann mit seinem VW Golf in Richtung Mainbernheimer Straße entgegen kam. Wegen parkenden Autos war die Straße verengt, sodass sich die Fahrzeuge der beiden Männer berührten. Gegenüber der Polizei machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben, weshalb die genaue Ursache nicht geklärt werden konnte. Die Schäden an beiden Fahrzeugen betragen jeweils 750 Euro.

In scharfer Rechtskurve mit Gegenverkehr kollidiert

Ein 25-Jähriger war am Dienstag in Kitzingen mit seinem Auto auf der Hohenfelder Straße stadtauswärts unterwegs. In der 90 Grad-Kurve soll ein anderes Auto, das ihm entgegen kam, auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Beide Autos schrammten aneinander. Der Schaden wird mit 900 Euro beziffert.

Entgegenkommenden Wagen gestreift

In Kitzingen kam es am Dienstagvormittag in der Paul-Eber-Straße zu einem leichten Zusammenstoß. Durch parkende Autos war die Straße etwas verengt, weshalb sich zwei Wagen berührten. Es entstand laut Polizei nur geringer Schaden.

Ausparkversuch missglückt

Eine 63-jährige Frau wollte am Dienstagnachmittag in der Alten Obervolkacher Straße in Volkach mit ihrem Mercedes vorwärts ausparken. Jedoch blieb sie an einem Skoda hängen. Schaden: 1500 Euro.

Hochwertiges Pedelec gestohlen

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen ein Pedelec gestohlen. Der Besitzer hatte sein Hercules-Fahrrad um 22.30 Uhr vor seinem Haus abgestellt. Am darauffolgenden Morgen war das etwa 2200 Euro teure Elektro-Fahrrad weg.

Mountain-Bike am Bahnhof entwendet

In den zurückliegenden Tagen wurde auf dem Iphöfer Bahnhofsvorplatz ein weißes Mountain-Bike gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Rad der Marke Cube vom Typ Access WLS mit einem Spiralschloss gesichert. Als die 15-jährige Schülerin ihr Bike am Dienstagmorgen holen wollte, stand es nicht mehr da. Das Fahrrad war etwa 500 Euro wert.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.