Polizeibericht: Unfallflucht, Diebstahl und Randale

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 12 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A 4 im Kitzinger Innopark angefahren. Der Wagen stand am hinteren Eingang des Verwaltungsgebäudes. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Außenspiegel beschädigt

Am Freitagnachmittag fuhr ein 80-Jähriger mit seinem Wohnmobil auf der Kaltensondheimer Straße Richtung Kitzingen, während ihm ein 34-jähriger Ford-Transit-Fahrer entgegen kam. Als sie auf gleicher Höhe waren, schrammten die Außenspiegel aneinander. Während der Ford-Fahrer anhielt und an der Unfallstelle blieb, fuhr der Wohnmobilfahrer weiter. Mit dem notierten Kennzeichen konnten die Polizeibeamten den 80-Jährigen an einem Stellplatz in der Nähe ausfindig machen. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Gegen den Wohnmobilfahrer wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Motorradfahrer übersehen

In Wiesentheid wollte am Freitag eine 70-jährige VW-Fahrerin von der Bahnhofstraße nach links in die Neustadtstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Honda-Fahrer stürzte, verletzte sich leicht am Knie und wurde in die Kitzinger Klinik gebracht. Der Schaden beträgt 700 Euro.

Auto getankt und weggefahren

Ohne zu bezahlen, tankte am Freitag eine Frau ihren Renault an der Kitzinger Tankstelle beim E-Center. Zeugen konnten aber das Kennzeichen notieren. Die Ermittlungen dauern an.

Neunjährige stößt mit ihrem Fahrrad gegen Auto

Bereits am Donnerstag war eine Neunjährige mit ihrem Fahrrad auf der Hanns-Rupp-Straße in Albertshofen unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein Auto entgegen kam. Mit dem Fahrradlenker touchierte sie den Nissan. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Am Auto des 42-jährigen Fahrers entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Auffahrrampen von Laster gestohlen

Bereits zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 8 Uhr wurden von der Pritsche eines Lasters, der an der Langen Länge in Dettelbach abgestellt war, zwei Auffahrrampen aus Aluminium entwendet. Sie hatten jeweils eine Länge von rund vier Metern und waren massiv gefertigt. Zum Abtransport müssen die Unbekannten also ein geeignetes Fahrzeug gehabt haben. Die beiden silbernen Rampen haben einen Wert von 1800 Euro.

Autotüren zerkratzt

Ein schwarzer Seat wurde zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 16.40 Uhr am Kitzinger Galgenwasen von einem Unbekannten an beiden Türen auf der der linken Seite zerkratzt. Der Schaden beträgt 1000 Euro.

Alkoholisierte Jugendliche randalieren am Marktplatz

Am frühen Samstagmorgen randalierten gegen 0.20 Uhr drei polizeibekannte, angetrunkene Männer zwischen 15 und 16 Jahren am Kitzinger Marktplatz. Sie traten gegen Tische und Stühle der gastronomischen Betriebe. Nachdem sie von der Polizei gestellt wurden, zeigten sie sich uneinsichtig. Die Minderjährigen mussten mit zur Dienststelle und wurden anschließend zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.

Betrunken hinterm Steuer

Am Freitagabend wurde in Sommerach ein 63-jähriger Mann mit seinem Toyota von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test lieferte ein positives Ergebnis von 1,04 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.