Polizeibericht: Unfälle und Fahrerflucht

Mit Leichtkraftrad aufgefahren

Zu geringer Abstand war wohl die Ursache für einen Auffahrunfall, der sich am Mittwoch in der Repperndorfer Straße in Kitzingen ereignete. Als ein Autofahrer verkehrsbedingt anhalten musste, prallte eine 17-jährige Zweiradfahrerin auf das Auto. Die junge Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie musste in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Am Parkplatz gegen Auto gestoßen und geflüchtet

Im Laufe des Mittwochs hatte ein Autofahrer seinen schwarzen Seat Ibiza auf dem Parkplatz einer Firma An der Jungfernmühle in Kitzingen abgestellt. Als der junge Mann nach Arbeitsende zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher unbekannter Autofahrer gegen die linke hintere Fahrzeugtür gestoßen und hatte dabei einen Schaden von 1000 Euro angerichtet.

Beim Überholen mit Auto kollidiert

3500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf dem Hindenburgring West in Kitzingen ereignete. Ein BMW-Fahrer überholte einen vor ihm wartenden Mercedes, als dieser bereits wieder im Anfahren war. Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich.

Hinweise in den entsprechenden Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.