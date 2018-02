Polizeibericht: Unfälle und Diebstahl

Vorfahrt missachtet: Unfall gebaut

Vom Muldenweg in die Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen wollte am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Schaden: 1800 Euro.

Beim Ausparken gegen Transporter geprallt

Beim Ausparkten blieb eine Autofahrerin in der Ernst-Reuter-Straße in Kitzingen an einem VW- Transporter hängen und stieß gegen die Beifahrerseite. Schaden: 4000 Euro.

Kinderfahrrad gestohlen

Bereits am Samstagnachmittag hatte ein Schüler sein schwarzes Jugend-Mountainbike, Marke Cannondale in der Moltkestraße in Kitzingen vor einem Grundstück abgestellt. Als er nach einigen Stunden zurückkam, war das Rad weg. Der Wert des Fahrrads beträgt etwa 250 Euro.

Kennzeichen und Antenne von Auto gestohlen

In der Nacht auf Dienstag montierte ein Unbekannter an einem roten VW Passat, der in der Neugasse in Mainbernheim geparkt war, das hintere Kennzeichen KT-BX 59 und die Radioantenne fachmännisch ab.