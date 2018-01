Polizeibericht: Unfälle, Drogenfahrt und Diebstahl

Gegen 17.20 Uhr fuhr am Montag ein 63-jähriger Mann von Wiesenbronn in Richtung Kitzingen. Bei Rödelsee wollte er vor dem Kreisel zwei Autos vor sich überholen. Beim Ausscheren übersah er allerdings einen Mazda hinter sich, der schon auf die linke Fahrspur gewechselt hatte. Beide Autos stießen seitlich miteinander zusammen. Ob die beiden Fahrer in den Autos davor den Vorfall bemerkt haben, ist der Polizei nicht bekannt. Der Schaden beträgt etwa 9000 Euro.

Reh bei Unfall getötet

Am Montagabend fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Mitsubishi von Mainbernheim in Richtung Michelfeld, als kurz vor dem Ort ein Reh auf die Straße sprang und von dem Auto erfasst wurde. Das Tier überlebte den Aufprall nicht.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

In Marktbreit haben die Polizisten am Montag einen 22-Jährigen angehalten, bei dem sie drogentypische Auffälligkeiten feststellten. Ein Test bestätigte den Verdacht und lieferte ein positives Ergebnis. Der Golf-Fahrer musste zur Blutentnahme und sein Autoschlüssel wurde sichergestellt.

Kleinkraftrad gestohlen

Am vergangenen Wochenende wurde in der Mainstockheimer Hauptstraße ein Kleinkraftrad entwendet. Der Beisitzer hatte sein Fahrzeug am Freitagnachmittag um 16 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er am Sonntagnachmittag zurückkam, war es verschwunden. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.