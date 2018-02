Polizeibericht: Unbekannter rammt schwarzen Opel

In einem Waldstück bei Rimbach wurde ein Hochsitz durch unbekannte Täter beschädigt. Dies war schon mehrfach vorgekommen.

Unbekannter bricht in Gartenhäuser ein

Bereits zwischen dem vergangenen Montagmittag und dem Dienstagmorgen brach eine bislang unbekannte Person in mehrere Gartenhäuser und Bauwagen in der Nähe des Sportplatzes Rimbach ein. Es entstanden Schäden an den Gartentüren. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Unbekannter Autofahrer richtet Schaden von 1000 Euro an

Angefahren wurde am Freitag – zwischen 7.10 und 14.35 Uhr – ein schwarzer Opel, der am Kitzinger Steigweg (Innopark) parkte. Der Wagen mit WÜ-Kennzeichen wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Ursache war vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug, dessen Lenker sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Unbekannte hinterließ einen Blechschaden von rund 1000 Euro.

Angetrunkene Autolenkerin gerät in Kontrolle

Eine Streifenbesatzung kontrollierte am Freitag gegen 17.15 Uhr in Kitzingen einen silberfarbenen Renault und stellte bei der 40-jährigen Lenkerin Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Frau sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren, das in der Regel einen mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug in Verbindung mit einer Geldstrafe nach sich zieht.

Hinweise in dem ungeklärten Fall an die Polizei unter Tel. (0 93 21) 14 10.