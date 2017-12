Polizeibericht: Unbekannter rammt Gartenzaun und flüchtet

Gegen den Gartenzaun eines Grundstücks Am Galgensee in Prichsenstadt fuhr zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen ein unbekannter Autofahrer. Dabei richtete er einen Schaden in Höhe von 500 Euro an. Der Verursacher, der vermutlich mit einem gelben Fahrzeug unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Reh lief nach Zusammenstoß mit Auto davon

In der Nacht auf Sonntag war eine 30-jährige Autofahrerin auf der Strecke von Reupelsdorf in Richtung Dimbach unterwegs. In einer langgezogenen Kurve kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Wagen der Frau erfasst. Das Tier rannte danach davon und hinterließ einen Schaden von 500 Euro.

Trekkingfahrrad aus Schuppen gestohlen

Aus einem nicht verschlossenen Schuppen in der Unteren Neuen Gasse in Kitzingen wurde in der Nacht zum Sonntag ein ungesichertes schwarz-weißes Trekkingrad entwendet. Der unbekannte Täter gelangte über den Hof zum Schuppen, öffnete das Tor und fuhr mit dem 650 Euro teuren Fahrrad davon.

Wer vermisst folgende Gegenstände?

Bei einer Täterermittlung in anderer Sache haben Polizeibeamte bei einem jungen Mann diverse Gegenstände gefunden. Nach seinen Angaben habe er diese im Zeitraum vom 10. bis 22. Juni in Volkach gestohlen. Dabei geht es um einen Schlüssel für einen Motorroller mit Karabineranhänger, Aufschrift „Campingplatz Ankergrund“. Dazu kommt ein originaler Autoschlüssel, den der Mann aus einem Mercedes Cabrio gestohlen haben will. Einen VW-Schlüssel entwendete er aus einem Peugeot Cabrio. Ferner bediente er sich an den Satteltaschen eines Fahrrads. Daraus entwendete er ein Päckchen Zigaretten der Marke HB sowie ein Feuerzeug. Die Geschädigten werden gebeten sich mit der Polizei Kitzingen in Verbindung zu setzen.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 141-0.