Polizeibericht: Umgekippter Sprinter und Unfallfluchten

Vorfahrt missachtet: Sprinter kippt um

Als am Montagnachmittag ein Paketzusteller in Kitzingen von der Floßhafenstraße in die August-Gauer-Straße einfahren wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Renault und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall geriet der Sprinter ins Schlingern, prallte gegen einen geparkten Peugeot und kippte auf die Seite. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 25 000 Euro.

Lkw nach Unfall flüchtig

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmittag hatte eine Frau ihren silberfarbigen Opel in der Herrnstraße in Marktsteft am rechten Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich stieß ein grüner Lkw beim Vorbeifahren gegen die linke hintere Fahrzeugseite und richtete einen Schaden in Höhe von 2500 Euro an.

An Hauswand entlang gestreift

Verbotswidrig ist am frühen Sonntagabend ein unbekannter Fahrer auf der Unteren Rosmaringasse in Marktbreit unterwegs gewesen. Aufgrund der engen Straße blieb er mit seinem Auto an einer Hauswand hängen und beschädigte den Putz. Der Fahrer flüchtete. Schaden: rund 1000 Euro. Bei dem Auto dürfte es sich um einen Opel Vectra, Baujahr 1995 handeln, der an der rechten Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein müsste.

Beim Einsteigen geparktes Auto beschädigt

Am späten Montagnachmittag stand ein schwarzer VW Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes Am Traugraben in Marktsteft. Als eine unbekannte Person die Wagentür eines daneben geparkten Autos öffnete, schlug diese die Tür an den Golf und richtete einen Schaden von 500 Euro an. Obwohl der Verursacher von einem Zeugen angesprochen wurde, fuhr er weiter.

Schwarzen Tiguan am Parkplatz angefahren und davongemacht

Ein auf dem Sparkassenparkplatz in der Kühgasse in Volkach am Sonntagvormittag geparkter schwarzer Tiguan wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt (1000 Euro). Vermutlich blieb ein Autofahrer an dem VW hängen.

Auto zerkratzt

Vor dem Anwesen in der Prof.-Mader-Straße in Großlangheim wurde ein schwarzer VW Tiguan am Wochenende mit einen spitzen Gegenstand zerkratzt. Schaden: 1000 Euro.

Hinweise in den entsprechenden Fällen an die Polizei, Tel. (0 93 2 14 10.