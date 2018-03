Polizeibericht: Spiegel geschrammt und Mofa manipuliert

Am Mittwochmittag war ein 87-jähriger Rentner mit seinem Ford von Rüdenhausen kommend in Richtung Greuth unterwegs. Eine 51-jährige Autofahrerin kam ihm mit ihrem BMW entgegen. Als beide Wagen aneinander vorbeifuhren, schrammten die Außenspiegel aneinander. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Mofa manipuliert

Einer Polizeistreife fiel am späten Mittwochspätnachmittag in der Repperndorfer Straße in Kitzingen ein Kleinkraftrad auf. Denn das Mofa fuhr mit einer höheren Geschwindigkeit, als es zulässig ist. Während der Kontrolle gab der 16-jährige Jugendliche zu, dass Mofa manipuliert zu haben. Die Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher. Der Jugendliche muss nun mit einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Polizeiinspektion Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.