Polizeibericht: Sechs Unfälle und eine Unfallflucht

Sechs Unfälle wurden der Kitzinger Polizei am Freitag gemeldet, überwiegend sogenannte Kleinunfälle.

3500 Euro Schaden nach Zusammenstoß in Kitzingen

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer bog am Freitagmittag in Kitzingen von der Kanzler-Stürtzel-Straße in die Glauberstraße ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Opel. Dessen 55-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam: Der Schaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Autotür gegen geparkten Pkw geschlagen und geflüchtet

Bereits am Donnerstagmittag hat ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kitzingen (Am Dreistock) beobachtet, wie der Fahrer eines grauen Lancia beim Öffnen der Fahrertür gegen den daneben geparkten Pkw schlug. Der Verursacher, ein älterer Mann, sah sich zwar den Schaden an, fuhr dann aber mit seinem Auto weg. An dem geparkten VW Polo ist an der Beifahrertür der Lack abgeplatzt, der Schaden beträgt rund 800 Euro. Der Zeuge hat das Kennzeichen des Lancia notiert, die Ermittlungen laufen.

18-Jähriger in Kitzingen stand unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag wurde auf der Kitzinger Nordtangente eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden bei einem 18jährigen Mercedes-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Da auch ein Test positiv verlief, wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Im Schwalbenhof macht ein Fahrrad die Fliege

Bereits vergangenen Montagnachmittag wurde in Kitzingen ein vor einem Einkaufsmarkt im Schwalbenhof unversperrt abgestelltes Damenrad entwendet. Das schwarze City-Bike der Marke Bergamont mit einer 7-Gang-Shimano-Schaltung war am Hinterrad mit einem silberfarbenen Schutzblech versehen. Von Fahrrad und Täter fehlt jede Spur.

Fensterrollo in Castell mit Farbe besprüht

In Castell hat ein bislang Unbekannter zwischen Dienstag (28.2.) und Mittwoch (1.3.) in der Gartenstraße den Rollo eines Garagenfensters mit schwarzer Farbe besprüht.

Heizdecke löst Brand in Wasserberndorf aus

Eine defekte Heizdecke dürfte die Ursache eines Brandes in Wasserberndorf (Gartenweg) gewesen sein. Glücklicherweise wurde das Feuer von den Eigentümern schnell bemerkt und konnte rechtzeitig gelöscht werden. Der Schaden durch Löscheinsatz und Wasser beträgt dennoch rund 20 000 Euro. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Geiselwind, Wiesentheid, Wasserberndorf und Füttersee.

Schülerin hatte Marihuana bei sich

Bei einer Personenkontrolle am frühen Samstagmorgen in der Kitzinger Innenstadt wurden eine 20-jährige Schülerin mit einer geringen Menge Marihuana erwischt. Gegen die Schülerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.