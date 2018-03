Polizeibericht: Schlauchboot gestohlen

Am Donnerstagmittag hat ein 68-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan in der August-Gauer-Straße auf dem Parkplatz eines Kitzinger Baumarkts einen BMW beschädigt. Der VW-Fahrer stieß mit der vorderen Stoßstange seines Autos gegen den hinteren Stoßfänger des BMW. Anschließend ging der Mann in den Baumarkt. Ein anderer Baumarktkunde hatte den Vorfall beobachtet und ihn der Polizei gemeldet. Gegen den Verursacher wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der Schaden beträgt etwa 3500 Euro.

Weiß-blaues Schlauchboot gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag hat im Strehlhofer Weg in Volkach ein Unbekannter die Verankerung eines Bauzauns zu einem Firmengelände abgebrochen und sich so Zugang verschafft. Anschließend entwendete er ein weiß-blaues Schlauchboot im Wert von 100 Euro mit dem dazugehörigen Metallboden. Doch vermutlich wird der Dieb wenig Freude mit dem registrierten Boot haben, da es nicht mehr vollständig aufgepumpt gewesen ist und so nicht mehr auf fließendem Gewässer eingesetzt werden kann.

Hinweise an Tel. (0 93 21) 14 10.