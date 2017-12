Polizeibericht: Opel am Parkplatz angefahren und geflüchtet

Während seines Einkaufs hatte am Montagvormittag ein 63-jähriger Landwirt seinen silberfarbenen Opel Meriva auf der Parkplatz eines Einkaufmarktes am Dreistock in Kitzingen abgestellt. Als der Mann nach einer Stunde zu seinem Auto zurückkam, war ein Fahrzeugführer gegen das Heck des Opel gestoßen. Der Unfallverursacher machte sich unerkannt aus dem Staub. Schaden: 2000 Euro.

Bei Glätte aus der Kurve gerutscht

Auf der eisglatten Schulinstraße in Prichsenstadt rutschte am Montagvormittag ein 22-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn und prallte gegen eine Holzbank. Schaden: 1800 Euro.

Beim Ausparken gegen geparktes Auto gestoßen

Als am Montagvormittag eine 54-jährige Autofahrerin in der Korbacher Straße in Wiesentheid rückwärts aus einer Parklücke ausfahren wollte, übersah sie den geparkten Wagen eines 49-jährigen Mannes und stieß gegen dessen linke Fahrzeugseite. Schaden: 1500 Euro.

Außenspiegel entwendet und Reifen beschädigt

In der Nacht auf Montag entwendete ein bisher unbekannter Täter den linken Außenspiegel von einem grünen Opel Corsa, der zur Tatzeit auf der Straße in der Mainleite in Marktbreit geparkt war. Ferner stellte die 19-jährige Geschädigte fest, dass der linke Vorderreifen an ihrem Fahrzeug aufgeschlitzt worden war. Der Gesamtschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise bei ungeklärten Fällen an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.