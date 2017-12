Polizeibericht: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Montagfrüh ein 20-jähriger Motorradfahrer in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden, nachdem er auf der Strecke zwischen Kolitzheim und Gaibach auf Höhe der Kreuzkapelle mit dem Peugeot eines 34-jährigen Mannes kollidiert war. Der Peugeot-Fahrer war aus einem Flurweg auf die Staatsstraße eingefahren und hatte den jungen Motorradfahrer übersehen. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt 5000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am frühen Montagmorgen missachtete ein 56-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr in Rüdenhausen die Vorfahrt einer 61-jährigen Frau, die mit ihrem BMW den Kreisverkehr befuhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Rotes Fahrzeug nach Unfall flüchtig

In der Nacht zum Sonntag hatte ein 47-jähriger Autofahrer seinen blauen VW-Bus in der Storchgasse in Volkach geparkt. Als er am Sonntagvormittag zu seinem Auto kam, war ein unbekannter Fahrzeugführer an der Frontseite des VWs hängen geblieben und hatte dabei einen Schaden von 1000 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, machte sich unerlaubt aus dem Staub.

Von der Straße abgekommen

Auf regennasser Fahrbahn geriet am späten Montagnachmittag ein 21-jähriger Autofahrer an der Einfahrt zum Mainfrankenpark in Dettelbach ins Schleudern. Als das Heck des PKW ausbrach, kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Schaden: 4000 Euro.

5000 Euro Schaden nach Wildunfall

Kurz nach Mitternacht erfasste am Dienstag eine 61-jährige Frau mit ihrem Mazda auf der Strecke zwischen Schwarzach und Volkach ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Einbrecher im Kindergarten

In der Nacht auf den Montag verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentüre unerlaubt Zutritt zum Kinderkinder im Gottesackerweg in Kleinlangheim. Dort entwendeten die Täter aus einem Schrank einen höheren dreistelligen Betrag. Die Verantwortlichen beziffern den Gesamtschaden auf 1000 Euro.

Mountainbike gestohlen

Am frühen Montagabend hatte ein 16-Jähriger sein Mountainbike (Lucky Bike) in der Schreibersgasse in Kitzingen abgestellt und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Als er nach zwei Stunden zurückkam, war sein schwarzes Fahrrad, welches mit roten Streifen und dem Schriftzug „Exess“ versehen ist, entwendet worden. Der Zeitwert wird mit 400 Euro angegeben.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.