Polizeibericht: Motorrad mit Auto zusammengestoßen

Am Donnerstagvormittag war ein 51-jähriger Motorradfahrer in Dettelbach auf der Kühngasse unterwegs, als er im Übergang in die Straße An der Leite die Kurve schnitt und seitlich gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 77-Jährigen stieß. Der Yamaha-Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Auto am Parkplatz angefahren

Eine 53-jährige Frau hatte am Donnerstagvormittag ihren silberfarbenen Suzuki Vitara in Iphofen auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie am Nachmittag zurückkam, war ein unbekannter Fahrer gegen die linke Seite des Suzuki gestoßen und hatte dabei einen Schaden in Höhe von 3500 Euro angerichtet. Der Verursacher war vermutlich mit einem Kleinlaster unterwegs.

Dachrinne beschädigt und davon gemacht

Zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh blieb ein Unbekannter mit seinem Wagen an der Dachrinne eines Grundstücks in der Schwarzacher Straße in Feuerbach hängen und riss diese aus der Verankerung. Der Verursacher fuhr unerkannt davon und hinterließ einen Schaden von 500 Euro.

Hochwertiges Fahrrad entwendet

Im Lauf des Dienstags hatte ein 18-jähriger Azubi sein schwarz-blau-rotes Mountainbike der Marke Cube im Hinterhof eines Kleinlangheimer Grundstücks in der Hauptstraße abgesperrt abgestellt. Als der junge Mann am frühen Abend zurückkam, hatte ein unbekannter Täter sein 2200 Euro teures Fahrrad entwendet.

Grabschmuck gestohlen

Ein Unbekannter machte sich während dieser Woche an einem Grab im Neuen Friedhof in der Buchbrunner Straße in Kitzingen zu schaffen. Der Dieb entwendete Grabschmuck und zwar: zehn Engelsfiguren, zwei Glaslaternen, vier Kerzen, ein Porzellanherz sowie eine Engelsfigur mit Buch. Die Figuren waren jeweils aus Gips gefertigt und hatten einen Wert von 50 Euro.

Radfahrer schlägt Außenspiegel ab

Am Donnerstagmittag begegneten sich an der Engstelle vor der Kitzinger Synagoge in der Landwehrstraße ein Autofahrer und ein unbekannter Fahrradfahrer. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, schlug der Radler mit der Hand den linken Außenspiegel am Opel Corsa ab und radelte in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke davon. Bei dem flüchtigen Radfahrer handelte es sich um einen etwa 40-jährigen, schlanken Mann mit grau melierten, sehr langen Haaren. Schaden: 150 Euro.

Rebstöcke abgeschnitten

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag machte sich ein unbekannter Täter an der Weinlage „Sonnenberg“ in Sulzfeld zu schaffen. Oberhalb der Weingartenstraße schnitt der Unbekannte im Weinberg 40 Rebstöcke ab. Somit fallen die Erträge an den Weinstöcken für dieses und das nächste Jahr aus. Der Geschädigte schätzt seine Einbußen auf 250 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.