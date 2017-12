Polizeibericht: Lkw-Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Am Mittwochnachmittag stieß ein 54-jähriger Kraftfahrer auf dem Parkplatz an der B 286 bei Prichsenstadt mit seinem Lkw-Gespann beim Rückwärtsfahren gegen den VW Polo hinter sich und schob diesen etwa fünf Meter zurück. Der 20-jährige Besitzer machte den Lasterfahrer auf sein Missgeschick aufmerksam. Gemeinsam sahen sie sich den Schaden an. Nachdem der Geschädigte die Polizei verständigt hatte, setzte sich der Verursacher in seinen Laster und fuhr in Richtung Schweinfurt weiter. Anhand des Kennzeichens konnte der Unfallflüchtige ermittelt werden. Der Schaden am Polo wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Autoaufbrüche in Haidt und Kleinlangheim

In der Nacht zum Mittwoch wurde an einem VW Caddy in Haidt die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Der unbekannte Täter entwendete das in der Mittelkonsole abgelegte Musikabspielgerät der Marke Apple i-Pod. Zudem nahm der Dieb eine Geldbörse aus dem Auto mit. Der Wagen war am Ortsende in Richtung Kleinlangheim auf einer Wiese abgestellt. Schaden: 700 Euro.

In der gleichen Nacht wurde ein weiterer Wagen in Kleinlangheim Am Geisberg aufgebrochen. Der Unbekannte hatte zunächst versucht, die Beifahrertür des Audi aufzuhebeln. Als das nicht gelang, wurde die Seitenscheibe der Tür eingeschlagen und die in der Mittelkonsole liegende Geldbörse gestohlen. Schaden: 1500 Euro.

Golf-Fahrer als Zeuge gesucht

Bereits am Sonntagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2420 bei Rödelsee ein Unfall. Nach Angaben einer der Unfallbeteiligten war sie mit ihrem Opel Corsa auf der Straße in Richtung Kitzingen unterwegs. Etwa 50 Meter vor dem Kreisel kam ihr ein Skoda entgegen. Dieser wollte nach dem Kreisel in Richtung Wiesenbronn einen VW Golf überholen. Als er zum Überholvorgang angesetzt hatte und sich schon auf der Gegenfahrbahn befand, kam ihm die Fahrerin des Opel Corsa entgegen. Die Fahrzeuge streiften sich, wobei der Opel sowohl am Außenspiegel, als auch an der Fahrertürscheibe beschädigt wurde. Die Beteiligten einigten sich untereinander an der Unfallstelle. Nach Auskunft der Skoda-Fahrerin würde nun die andere Beteiligte den Unfallhergang bei ihrer Versicherung abstreiten. Der nicht beteiligte VW Golf-Fahrer könnte den Vorfall mitbekommen haben. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Kitzingen zu melden.

Beim Ausparken hängen geblieben

Am Mittwochvormittag beschädigte ein 63-jähriger Mann auf einem Kitzinger Parkplatz in der Hoheimer Straße einen Wagen. Mit dem Anhänger seines Autogespanns blieb er an dem anderen Fahrzeug hängen. Schaden: 3000 Euro.

Gegen Absperrpfosten geprallt

Auf dem Parkplatz des Geiselwinder Freizeitlands prallte am Mittwochabend eine Frau mit ihrem Auto gegen einen Metallstab, der zur Absperrung des Parkplatzes diente. Dieser war umgeknickt und in dem hohen Gras für die Autofahrerin nicht erkennbar. Schaden: 1300 Euro.

Grab-Laterne vom Friedhof gestohlen

Bereits in der vergangenen Woche wurde auf dem Friedhof im Edelmannsweg in Dettelbach eine Grablaterne gestohlen. Die Laterne im Wert von 250 Euro war mit Schrauben auf einer Granitsteinplatte befestigt.

Wertvolles Fahrrad entwendet

In der Nacht zum Mittwoch wurde am Kapellenberg in Marktbreit aus dem Hof eines Einfamilienhauses ein wertvolles Fahrrad gestohlen. Das neuwertige, schwarze Mountain-Bike der Marke Cube war unter einem Carport versperrt abgestellt. Der Wert des Rads beträgt 2000 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.