Polizeibericht: Ladendieb gefasst

Am Freitagabend war ein 24-jähriger Student mit seinem VW Golf auf der Staatsstraße 2271 aus Richtung Enheim kommend nach Marktbreit unterwegs. In der Kurve vor dem Kreisverkehr kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer wurden nicht verletzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei 1500 Euro.

Autospiegel beim Händler geklaut

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmittag wurde von einem grauen BMW der linke Außenspiegel entwendet. Der 3er BMW war in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen auf dem Gelände eines Autohändlers zum Verkauf abgestellt.

Pedelec von unbekanntem Dieb gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Grabenschütt in Kitzingen ein weißes Pedelec gestohlen. Das Herrenrad der Marke Winora CX-7 war an der zur Straße abgewandten Seite mit einem Schloss an einem festverankerten Schmutzabstreifer befestigt. Der Schmutzabstreifer wurde mit einem Werkzeug aufgezwickt und das relativ schwere Pedelec samt den Schlössern von dem Grundstück getragen. Das Pedelec hat einen Wert von 2000 Euro.

Ladendieb von Mitarbeitern gestellt

Am Freitagmittag beobachtete ein Angestellter eines Baumarktes in Kitzingen, wie ein Kunde verschiedenes Werkzeug in seinem Rucksack verstaute und anschließend den Baumarkt verließ. Der 24-jährige Kunde konnte von Mitarbeitern am Ausgang festgehalten werden. In seinem Rucksack wurden neben einer Motorrad-Batterie verschiedene Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel, Gewindeschneider und unter anderem auch zehn Packungen Batterien gefunden, die nicht bezahlt wurden. Der Gesamtwert der Waren betrug über 500 Euro.

Radlader von Unbekannten schwer beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf einer Baustelle neben dem Kreisverkehr zwischen Rüdenhausen und Wiesentheid ein schwarz-gelber Radlader massiv beschädigt. Die noch unbekannten Täter haben die Fahrertür entglast, die Armaturen beschädigt und die Rücklichter herausgerissen. Der Schaden beträgt 3000 Euro.

Glasscheibe mit einem Stein eingeworfen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf dem Gelände einer Autowerkstatt am Hindenburgring West in Kitzingen die Glasscheibe eines Rolltores mit einem Stein eingeworfen. Der unbekannte Täter verursachte einen Schaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Kitzingern unter Tel. (0 93 21) 141-0.