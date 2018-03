Polizeibericht: Kein Tag ohne Unfallflucht

Am Mittwoch ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Kitzingen acht Verkehrsunfälle. Ein Verkehrsteilnehmer erlitt leichte Verletzungen. Bei zwei Unfällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

In der Hans-Kesenbrod-Straße in Segnitz übersah am Mittwochnachmittag ein 50-jähriger Autofahrer beim Anfahren einen vorbeifahrenden 40-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 750 Euro.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Laufe des Mittwochnachmittags ereigneten sich vor dem Friseursalon in der Schelfengasse in Volkach ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen die Heckseite eines geparkten Hyundai und richtete einen Schaden von 1500 Euro an. Der Verursacher, der vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Mazda angefahren und geflüchtet

In den vergangenen Tagen hatte eine 58-jährige Frau ihren silberfarbigen Mazda in der Kanzler-Stürtzel-Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz der Wohnanlage geparkt. Als die Frau am Mittwochfrüh zu ihrem Fahrzeug kam, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an der rechten Fahrzeugseite entlang geschrammt und hatte dabei einen Schaden von 1500 Euro verursacht.

Beim Ausparken gegen Auto gestoßen

Als ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag in der Inneren Sulzfelder Straße in Kitzingen rückwärts vom Parkplatz einer Metzgerei wegfahren wollte, blieb er am Mercedes eines 22-jährigen Mannes hängen. Der Schaden beläuft sich auf 3500 Euro.

In Tankstelle eingebrochen, ohne Beute geflüchtet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bisher unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Iphofen ein. Offensichtlich durch eine Alarmanlage gestört, ließen die Unbekannten, die bereits mehrere Stangen Zigaretten zum Abtransport bereitgelegt hatten, von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen: Tel. (09 32 1) 14 10.