Polizeibericht: Gestohlene Schafe und besprühte Wände

In der Hauptstraße in Volkach hatte eine Frau ihren VW Golf am Sonntag ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als ein unbekannter Fahrer mit seinem Kleinbus ausparken wollte, stieß er gegen die hintere Stoßstange des VW und verursachte einen Schaden von 800 Euro – er kümmerte sich nicht darum und fuhr davon. Ein unbekannter Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Kleinbusses und brachte die Nachricht an der Windschutzscheibe des VW an, so dass die Besitzerin Anzeige erstatten konnte.

Bei Eisglätte gegen die Leitplanke geprallt

Am Sonntagmorgen geriet eine Autofahrerin auf der Staatsstraße zwischen Segnitz und Sulzfeld bei Eisglätte nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Schaden: 1000 Euro.

Hauswand mit Farbe besprüht

Die Außenfassade eines Wohnhauses in der Pfarrgasse in Abtswind haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag mit brauner Farbe beschmiert. Über eine Länge von neun Metern sprühten sie Striche und einen Smiley auf. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Schafe von der Weide gestohlen

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einer umzäunten Weide am Uptal in Sulzfeld verschafft. Dort hat der Unbekannte drei etwa zehn Jahre alte Kamerunschafe gestohlen. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.