Polizeibericht: Geparktes Auto macht sich selbstständig

Am Samstagnachmittag sicherte ein Autofahrer aus dem Landkreis Schweinfurt seinen Skoda beim Parken in Kitzingen nicht gegen Wegrollen ab, weshalb der Wagen rückwärts gegen einen dahinter abgestellten BMW rollte. Der Schaden: 400 Euro.

Geparkten Wagen im Vorbeifahren beschädigt

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag hatte ein Kitzinger seinen Smart in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen geparkt. Dieser wurde offensichtlich im Vorbeifahrern durch ein anderes Fahrzeug entlang der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Täter kümmerte sich nicht um den Schaden von rund 750 Euro, weshalb die Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Monster-Festival: Diebe stehlen Geiselwinder Ortsschild

Zwei nordrhein-westfälische Teilnehmer des „Monster-Festivals“ auf dem Gelände des Autohauses Strohofer in Geiselwind wurden in der Nacht auf Sonntag von Sicherheitskräften der Veranstaltung beim Abtransport eines Ortsschildes der Gemeinde beobachtet. Die jungen Männer hatten das Ortsschild nach eigenen Angaben zur Erinnerung an das Festival gestohlen.

Hinweise unter Tel. (0 93 21) 141-0.