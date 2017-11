Polizeibericht: Geparkte Autos angefahren und teueres Fahrad gestohlen

Eine 58-jährige Frau fuhr am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Pedelec in Mainstockheim auf der Hauptstraße, als sie aus bisher ungeklärter Ursache ins Straucheln geriet und auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Ein Autofahrer, der Zeuge des Vorfalles war und der Frau zu Hilfe kam, wird gebeten, sich mit den Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen.

Geparkten Opel angefahren und geflüchtet

Im Lauf des Donnerstagvormittags hatte ein 29-jähriger Mann seinen silberfarbenen Opel Corsa in Marktsteft in der Straße Im Sachsen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er um die Mittagszeit zurückkam, stellte er fest, dass jemand gegen die linke Seite des Autos gestoßen war und dabei einen Schaden von 1500 Euro angerichtet hatte.

Gegen Auto gestoßen und weitergefahren

Ein 63-jähriger Rentner hatte am späten Donnerstagnachmittag seinen weißen Skoda Yeti in Wiesentheid auf dem Rewe-Parkplatz in der Korbacher Straße geparkt. Als er nach 20 Minuten zurückkam, bemerkte er den Schaden an der vorderen Stoßstange des Wagens. Ein Unbekannter war gegen den Skoda geprallt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Rucksack beim Baden entwendet

Während am Sonntagnachmittag ein 24-jähriger Student im Landschaftssee in Seinsheim seine Runden drehte, bediente sich ein Unbekannter an seinem Rucksack, den er am Ufer abgelegt hatte. Der Täter entwendete den Rucksack samt Laptop und USB Stick. Der Schaden beträgt rund 150 Euro.

Einbrecher zogen ohne Beute von dannen

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände in der Glauberstraße in Kitzingen. Dort warfen sie eine Fensterscheibe ein und versuchten einen Laster aufzubrechen. Als dies misslang, durchwühlten sie einen weiteren nicht abgeschlossenen Laster auf dem Gelände. Anschließend verließen sie das Grundstück ohne jegliche Beute. Der Schaden beträgt jedoch 1000 Euro.

Fahrrad am See gestohlen

Am Dienstagnachmittag war eine 15-jährige Schülerin in Nordheim am Badesee auf Höhe des Bundeswehranlegeplatzes unterwegs. Ihr silberfarbenes Trekkingrad der Marke Focus Aventura hatte sie dort nicht abgeschlossen abgestellt. Nach zwei Stunden bemerkte sie, dass ein Unbekannter ihr 1100 Euro teures Fahrrad mitgenommen hatte.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen an die in Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.