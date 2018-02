Polizeibericht: Fahrstreifen gewechselt: Lkw touchiert Auto

2000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstagvormittag auf der B 8 bei Kitzingen ereignete. Ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer war mit seinem Sattelzug von Kitzingen in Richtung Würzburg unterwegs. Im Bereich der A3-Ausfahrt wechselte der Kraftfahrer auf den rechten Fahrstreifen und touchierte dabei einen auf gleicher Höhe fahrenden VW.

Fahrt unter Drogeneinfluss gestoppt

Am Dienstnachmittag wurde in der Königsberger Straße in Kitzingen ein VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung wurden bei dem 41-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und eine Blutentnahme vorgenommen.

Kennzeichenfälscher überführt

Ein Corsa-Fahrer wurde am Dienstagnachmittag in der Kleinlangheimer Nelkenstraße von einer Polizeistreife überprüft. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass an den Fahrzeugkennzeichen die amtlichen Siegel überklebt waren. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen nicht für den Opel ausgegeben und auch der Pkw nicht zugelassen war. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.