Polizeibericht: Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Auf dem Fahrradweg zwischen Volkach und Gaibach kam es am Dienstagmittag zu einer Kollision zwischen einem 17-jährigen Mofa-Fahrer und einem 80-jährigen Fahrradfahrer. In einer Kurve geriet der Mofafahrer auf die linke Seite und stieß mit dem Radfahrer zusammen, der dabei zu Boden stürzte. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden am Fahrrad wird auf 300 Euro geschätzt.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Donnerstag vergangener Woche bis Dienstagnachmittag hatte ein 52-jähriger Mann seinen roten Ford in der Breslauer Straße in Kitzingen geparkt. Als er am Dienstag zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen die Front des Ford gestoßen war und dabei einen Schaden von 300 Euro angerichtet hatte. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und fuhr unerkannt davon.

Beim Vorbeifahren geparkten Sattelzug beschädigt

Ein 28-jähriger Fahrer eines Sattelzuges schätzte offenbar die Breite seines Gespannes falsch ein und blieb am Dienstagvormittag beim Vorbeifahren an einem geparkten Sattelzug in der Industriestraße in Wiesentheid hängen. Der Schaden beläuft sich auf 6000 Euro.

Autokennzeichen entwendet

Ein 65-jähriger Mann hatte in der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochfrüh seinen BMW 323 auf dem Parkstreifen im Lochweg in Kitzingen abgestellt. Während dieser Zeit entwendete ein bisher unbekannter Täter die beiden Kennzeichenschilder WÜ-E 323. Ferner verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Fahrzeuginneren und versuchten das Handschuhfach gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, nahmen sie von ihrem Vorhaben Abstand und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von 200 Euro.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.