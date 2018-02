Polizeibericht: Fahrerflucht und mehr

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf in der Königsberger Straße in Kitzingen angefahren. Zeugen beobachteten den Unfall und meldeten sich bei der Geschädigten, die am Freitag Anzeige bei der Polizei erstattete. Es entstand ein geringer Schaden am Kennzeichen.

Mit 0,55 Promille unterwegs

Mit 0,55 Promille ist am Sonntag in Kitzingen ein 45-jähriger Autofahrer kontrolliert worden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

In Gegenverkehr geraten

Am Freitag gegen 19.50 Uhr fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Volkswagen von Iffigheim nach Obernbreit. In einer Rechtskurve geriet der Rentner auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Mitsubishi, der von einer 23-Jährigen gelenkt wurde. Verletzt wurde niemand. Schaden: 6000 Euro.

Geparkten Wagen angefahren und geflüchtet

Auf dem Parkplatz an der Gartenlandhalle in Albertshofen wurde am Freitag zwischen 17.30 und 22.30 Uhr ein geparkter Opel Astra von einem Unbekannten angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich unerkannt aus dem Staub. Schaden: 1500 Euro.

Polizisten stellen Joint sicher

Bei einer Personenkontrolle am Freitag in der Eisenbergringstraße in Wiesentheid um 19.15 Uhr fanden Polizisten bei einem 17-Jährigen einen fertig gedrehten Joint. Der Joint wurde sichergestellt, der Jugendliche an seine Mutter übergeben. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ausweis vermutlich ein Fantasie-Dokument

Drei Tage lang hat sich ein rund 60 Jahre alter Mann in ein Hotel in Dettelbach eingemietet. Vorgelegt hatte er die Kopie eines Ausweises. Als es ans Bezahlen ging, konnte er die Kosten nicht begleichen, sicherte aber zu, dies umgehend zu machen. Dies geschah jedoch nicht.

Bei der Anzeigenaufnahme zeigte sich, dass es sich bei der Kopie des Ausweises vermutlich um ein Fantasie-Dokument gehandelt hat.

Randalierer auf Außenfläche eines Baumarktes

Vermutlich zwei Jugendliche drangen am Samstag gegen 5 Uhr auf die abgesperrte Außenfläche eines Baumarktes im Strehlhofer Weg in Volkach ein, indem sie einen Bauzaun mit Gewalt aufzogen.

Dabei wurde ein Regenfallrohr abgerissen. Auf der Außenfläche zerrten sie einen Heckcontainer umher und zerkratzten diesen dabei. Zudem warfen sie eine Fensterscheibe ein.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.