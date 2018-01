Polizeibericht: Beschädigung auf Kinoparkplatz

Am Samstag gegen 21.20 Uhr parkte ein 30-jähriger seinen Seat auf dem Parkplatz vor dem Cinemax-Kino im Mainfrankenpark. Als er gegen 23.50 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass ein Ford sehr eng geparkt neben seinem Auto stand und seine Beifahrertür leicht beschädigt war.

Diesel aus Laster abgezapft

In Wiesentheid, Zur Bodenmühle, wurden zwischen dem 17. und 27. Mai aus zwei Lkw Diesel abgezapft (150 und 100 Liter) und bei einem weiteren zwei Verbindungskabel (ein ABS-Kabel und eine Elektrowendel) entwendet.

Solarleuchten gestohlen

In der Nacht zum Samstag wurden aus einem Hof in der Saarlandstraße in Kitzingen zwei Edelstahl-Solarleuchten entwendet.

Auto-Reifen mit Schraube beschädigt

Am Donnerstag, 18. Mai, gegen 13 Uhr wurde auf einem Grundstück in Dettelbach, Egerländer Straße, eine Schraube so an einem Reifen eines Nissan platziert, dass sich diese beim Losfahren in den Reifen bohrte und diesen so beschädigte.

Bedienung abgelenkt und Geldbeutel erbeutet

Am Samstag um 13.10 Uhr lockte ein Mann in einer Gaststätte in Frickenhausen in der Ochsenfurter Straße die Bedienung auf die Terrasse. Währenddessen betraten zwei weitere Personen das Lokal und entwendeten aus der unverschlossenen Kasse einen Bedienungsgeldbeutel mit rund 330 Euro. Anschließend flüchteten die drei Personen mit einem Wagen mit HH-Kennzeichen.

Flächenbrand durch Zigarette?

Am Samstag gegen 16 Uhr kam es in Iphofen, Verlängerung der Dr.-Ruppert-Schneider-Straße, an einem See zu einem kleinen Flächenbrand. Das Feuer erstreckte sich auf zehn mal zehn Meter der Grünfläche. Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch einen glimmenden Zigarettenstummel ausgelöst, den ein 45-jähriger weggeworfen hatte.

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.