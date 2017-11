Polizeibericht: Beschädigte Autos und Vandalismus

Am Dienstagnachmittag war ein 67-jähriger Ford-Fahrer auf der Marktbreiter Straße in Kitzingen unterwegs, als er wegen des zu geringen Seitenabstands an einem geparkten VW Caddy hängen blieb. Die hintere Stoßstange am Ford hatte sich im Radkasten des Autos verkeilt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Beim Einparken hängen geblieben

Ein Audi-Fahrer beschädigte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Kitzinger Baumarkts in der August-Gauer-Straße einen Seat. Der 29-jährige Mann blieb beim Einparken am Kotflügel des Seat hängen und verursachte einen Schaden von 1000 Euro.

Beim Abstand verschätzt

In Dettelbach wollte am Dienstagmittag ein 37-jähriger Mann Am Bach mit seinem Audi rückwärts einparken. Jedoch verschätzte er sich mit dem Seitenabstand und schrammte mit dem Radkasten an dem Ford Fiesta daneben entlang. Der Schaden wird mit 2500 Euro angegeben. Da der Besitzer des beschädigten Ford nicht erreicht werden konnte, hinterließen die Polizeibeamten an dessen Windschutzscheibe einen Hinweiszettel.

Vandalismus in der Zwingergasse

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Oberen Zwingergasse in Volkach an einem Reihenhaus die Außenbeleuchtung über der Eingangstür beschädigt. Der unbekannte Täter schlug die Lampe samt Bewegungsmelder ab. Des Weiteren beschädigte er eine Gartenbank, die vor dem Haus stand. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Reifen zerstochen

An einem Opel Corsa, der in der Schrannenstraße in Kitzingen stand, wurde in der Dienstagnacht der vordere rechte Reifen zerstochen. Die Besitzerin hatte ihren Wagen gegen 22.30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie kurz vor Mitternacht zurückkam, stellte sie den platten Reifen fest. Schaden: 100 Euro.

Drogenfahrt gestoppt

Am Dienstagnachmittag stellten Polizeibeamte in Kitzingen bei einer Kontrolle eines 21-jährigen VW-Fahrers drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Test bestätigte die Vermutung: Er schlug positiv auf THC an. Der Fahrer gab zu, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben. Der junge Mann musste sich zur Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung von 500 Euro an. Außerdem wurden die Autoschlüssel an einen Berechtigten übergeben.

Hinweise an die Polizei Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.