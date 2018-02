Polizeibericht: Beim Abbiegen an Auto hängen geblieben

Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße nach links in die Schönbornstraße in Wiesentheid berührte am Donnerstagmittag ein Autofahrer einen Ford Transit, der an der Einmündung in der Schönbornstraße wartete. Schaden: 3500 Euro.

Schwarzes Auto nach Unfall geflüchtet

Auf der Strecke zwischen Burghöchstadt und Geiselwind geriet am Donnerstagabend der Fahrer eines schwarzen Autos in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und berührte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Renault Twingo. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr weiter und hinterließ einen Schaden von 100 Euro.

Auto am Parkplatz beschädigt und davongefahren

Im Laufe des Donnerstags ist ein silberfarbenen Golf auf dem Schotterparkplatz am Bleichwasen in Kitzingen an der linken Seite beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne eine Nachricht zu hinterlassen.

Kellerabteil aufgebrochen

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend hat ein Unbekannter das Vorhängeschloss eines Kellerabteiles eines Anwesens in der Mainleite in Marktbreit aufgehebelt. Er durchwühlte die Räumlichkeit, zog aber ohne Beute ab.

Motorhaube an Auto zerkratzt

Im Verlauf der vergangenen Woche ist ein silberfarbener BMW Mini auf dem Schotterparkplatz in der Kolpingstraße in Stadtschwarzach am vorderen linken Kotflügel und der Motorhaube zerkratzt worden. Schaden: 1000 Euro.