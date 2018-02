Polizeibericht: Auto gerät auf nasser Straße ins Schlingern

Am Mittwochvormittags wurde auf einem Firmengelände in der Einersheimer Straße in Iphofen ein geparkter VW Passat angefahren. Der Besitzer stellte das Auto gegen 4.45 Uhr ab. Als er um 13.15 Uhr zurückkam, bemerkte er im vorderen Bereich einen frischen Unfallschaden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beträgt rund 2000 Euro.

Auto gerät ins Schlingern

Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem Ford die Kreisstraße 12 von Rödelsee in Richtung Mainbernheim. In einer scharfen Rechtskurve bremste sie und auf der regennassen Fahrbahn kam es zum Aquaplaning. Der Fiesta geriet ins Schlingern und drehte sich um die eigene Achse. Schaden: 500 Euro.

Müllfahrzeug beschädigt Auto

Beim Entleeren von Mülltonnen in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen stieß das Müllfahrzeug gegen einen geparkten VW Touran. Das Auto wurde an einer Tür zerkratzt und eingedrückt. Der Schaden beträgt 2700 Euro.

Auf haltenden Wagen geprallt

Am Mittwochmittag war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Kitzinger Nordtangente unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich bemerkte er zu spät, dass vor der Kreuzung ein anderes Auto an der roten Ampel hielt. Der Opel fuhr auf den stehenden Mercedes auf. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 4500 Euro.

Zwei Rehe verursachen Unfälle

Ein 30-Jähriger war am Mittwochabend mit seinem Audi auf der Kreisstraße 23 von Marktbreit in Richtung Michelfeld unterwegs, als im Bereich eines Waldstücks ein Reh auf die Straße lief. Das Tier wurde vom Auto erfasst. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Ebenfalls am Mittwochabend erfasste ein 55-jähriger Mann mit einem Daimler auf der Staatsstraße 2260 von Volkach in Richtung Prosselsheim kurz vor der Vogelsburg ein Reh, das auf die Straße sprang. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß davon. Schaden: 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.