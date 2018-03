Polizeibericht: Auffahrunfälle mit Verletzten

An der Baustellenampel auf der Bundesstraße 286 bei Rüdenhausen musste am Donnerstagnachmittag ein Mercedes-Fahrer bei Rot anhalten. Ein nachfolgender 70-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Nissan auf den Wagen des 50-Jährigen auf. Die beiden Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Gerolzhofen gebracht. Schaden an den Autos: 8000 Euro.

BMW angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagnachmittag hatte ein 35-jähriger Autofahrer seinen schwarzen BMW in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am Dreistock geparkt. Als er um Mitternacht zurückkam, war sein Auto demoliert. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war gegen die Heckseite des BMW gestoßen und hatte einen Schaden von 2000 Euro angerichtet. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.