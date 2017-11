Polizei-Bericht

Massive Beschädigung

Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, wurde in der Industriestraße in Wiesentheid das Hoftor eines Anwesens massiv beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Mountainbike entwendet

Am Freitag zwischen 21 und 22 Uhr entwendete ein Unbekannter in Rödelsee in der alten Iphöfer Straße aus dem Hof eines Weincafés ein schwarzes Mountainbike der Marke „Cube/AMS“, 24-Gang-Shimano-Schaltung, FOX-Gabeln, im Wert von 1500 Euro. Das Rad war nicht versperrt und im Dunkeln abgestellt.

Auto Zerkratzt

Zwischen Montag, 23. Oktober, 21 Uhr, und Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A4, der auf einem zugewiesenen Parkplatz in der Tiefgarage „Alte Poststraße“ in Kitzingen abgestellt war, von einem Unbekannten zerkratzt. An der linken hinteren Türe wurde ein 15 Zentimeter langer, tiefer Kratzer, verursacht. Schaden: 500 Euro.

An Tankstelle aufgeflogen

Am Samstag gegen 19.20 Uhr betankte ein 26-Jähriger seinen Wagen an einer Tankstelle in Geiselwind mit Dieselkraftstoff im Wert von 9,02 Euro. Als er mit seiner EC-Karte bezahlen wollte, „streikte“ diese. Nachdem die Polizei gerufen wurde, fanden sich bei dem Fahrzeugführer und dessen 22-jährigem Begleiter jeweils eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie ein Schlagring und ein Elektroschocker. Beide standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was bei dem Fahrzeuglenker noch eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.