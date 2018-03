Polizei-Bericht

Fahrrad aus dem Hinterhof geklaut

Aus einem Hinterhof in der Inneren Sulzfelder Straße in Kitzingen entwendete ein unbekannter Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh ein nicht versperrtes Mountainbike der Marke btwin im Wert von 250 Euro. Das Rad ist schwarz und hat eine auffällig grüne Vorderradgabel sowie einen Aufkleber des FC St. Pauli am Rahmen.

Scheibenwischer abgebrochen

Am Freitag zwischen 5 und 7 Uhr brach ein unbekannter Täter die beiden Scheibenwischer eines Audi in Kitzingen in der Armin-Knab-Straße ab. Der Pkw hatte auf einem Firmengelände gestanden. Der Schaden wurde vom Autobesitzer auf 200 Euro geschätzt. Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen einen ehemaligen Mitarbeiter.

Betrunken mit gestohlenem E-Bike gestürzt

Am Samstagabend befuhr ein 34-jähriger Mann den abschüssigen Fahrradweg neben der Westtangente mit einem E-Bike und stürzte nach Zeugenaussagen kurz vor der Kreuzung Kaltensondheimer Straße in Kitzingen. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Außerdem stellten die Beamten bei der Überprüfung des E-Bikes fest, dass dieses als gestohlen gemeldet war.

Auto am Parkplatz verkratzt und geflüchtet

Zwischen Samstagmittag und Samstagabend stellte ein 62-Jähriger seinen blauen Audi A 3 auf dem vorderen Parkplatz des Frankenguss in Kitzingen ab. Als er zurückkehrte, stellte er Kratzer und roten Farbabrieb an der rechten Fahrzeugfront fest. Der Verursacher des Schadens von 500 Euro ist nicht bekannt.

Ausparken geht gründlich schief

Am Samstagabend fuhr ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in Albertshofen und stieß hierbei gegen ein, auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Fahrzeug. Der Schaden bei beiden Fahrzeugen beläuft sich auf jeweils 500 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Kinderwagen aus Treppenhaus gestohlen

Aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kitzinger Innenstadt wurde in den frühen Nachmittagsstunden am Freitag ein abgestellter Kinderwagen gestohlen. Der Kinderwagen der Marke Teutonia, Typ Mysterial-S, blau, hat einen Wert von 400 Euro.

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel. (09321) 1410.