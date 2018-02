„Politik und Wein“ mit Manfred Weber und über 100 Besuchern

Mit dem stellvertretenden CSU-Parteivorsitzenden Manfred Weber hatte die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber einen prominenten Politiker in den mit über 100 Besuchern voll besetzten Innenhof des Volkacher Weingutes Max Müller I. eingeladen. Wie es in einer Mitteilung dazu heißt, forderte Weisgerber dabei, die CSU müsse wieder stark in Berlin vertreten sein.

Wirtschaft geht es gut

Der Wirtschaft in Deutschland gehe es gut, auch dank eines geeintes Europas, wird Manfred Weber zitiert. Im Hinblick auf Rekordsteuereinnahmen forderte Weber Steuerentlastungen für die Bürger. Heiko Bäuerlein, Fraktionsvorsitzender im Volkacher Stadtrat, hatte zu Beginn eine kurze Bilanz der Arbeit der CSU-Stadträte gezogen. Stolz sei er darauf, dass die Hauptstraße komplett und vor allem barrierefrei umgestaltet wurde. Mit Unterstützung von Bund und Land über die Städtebauförderung habe die Stadt dieses Projekt realisieren können.