Planungen für das Neubaugebiet Etterswasen II werden konkret

Potentielle Häuslebauer in Schwarzach dürfen auf Erfüllung ihrer Träume hoffen. In Gerlachshausen soll ein neues Baugebiet mit etwa 45 Bauplätzen entstehen. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend stellte Planer Thomas Glückert vom Ingenieurbüro TIG die ersten Entwürfe für die Erschließung des geplanten Baugebietes vor. Etterswasen II schließt sich nahtlos an die bestehende Bebauung Etterswasen I im Norden-Osten von Gerlachshausen an und reicht bis an die die Kleingartenanlage in Richtung Dimbach.

Grobes Konzept vorgestellt

Die Idee, in Gerlachshausen ein Baugebiet zu erschließen ist schon einige Jahre alt. Um es zu verwirklichen sollte nach Ratswunsch die Gemeinde Eigentümerin der Flächen werden. „Die Grundstücksverhandlungen sind endlich abgeschlossen“, teilte Bürgermeister Volker Schmitt erfreut mit. Planer Glückert erinnerte daran dass Schwarzach in Sachen Bauland nicht gerade auf Rosen gebettet ist. „Gerlachshausen bietet eine der wenigen Möglichkeiten, wo sich Schwarzach weiterentwickeln kann“, sagte er.

Glückerts Mitarbeiter Tobias Schramm stellte ein „grobes“ Konzept für das Baugebiet mit drei Varianten vor, bei denen es vor allem um die verkehrstechnische Erschließung ging. Ein Kreisverkehr an der Zufahrt zum Baugebiet An der Aspel könnte das Neubaugebiet von der Dimbacher Straße aus erschließen. Im Baugebiet selbst sah Schramm bei zwei Varianten mehrere Ringstraßen vor. Eine weitere Variante wären Stichstraßen mit Wendehämmern.

Im Norden des Baugebiets soll ein Regenrückhaltebecken entstehen. Die Durchschnittsgröße der Bauplätze läge bei 700 Quadratmeter. Bürgermeister Schmitt teilte mit, dass das Baugebiet in zwei Abschnitten verwirklicht werden soll. Das Amt für ländliche Entwicklung habe dies bei der Dorferneuerung gefordert.

Bei der Diskussion in der Ratsrunde stellte sich heraus, dass ein Kreisverkehr an der Zufahrt zum Neubaugebiet gewünscht wird. Ein Kreisel würde nach Meinung aller Ratsmitglieder den vom Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach ankommenden Verkehr bremsen. Gewünscht wird auch eine Ringstraßenlösung. Wendehämmer sehen die Ratsmitglieder als nicht vorteilhaft an. Die meisten Ratsmitglieder stimmten für Variante„1“. Alle Grundstücke werden dabei über einen Kreisverkehr an der Dimbacher Straße und eine Ringstraße im Baugebiet erschlossen.

Glückert wurde beauftragt, die Planungen im Sinne des Gemeinderats voranzutreiben. „Das Thema wird noch mehrfach auf unserer Agenda stehen“, prophezeite das Gemeindeoberhaupt.