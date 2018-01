Pflegefachhelfer ist ein gesuchter Beruf für Alt und Jung

Es ist wohl der jüngste Ausbildungszweig im Landkreis Kitzingen: Die Ausbildung zum Pflegefachhelfer in der Berufsfachschule für Krankenpflege. Erst zum dritten Mal wurden hier Absolventen ins Berufsleben entlassen.

15 Abschlusszeugnisse überreicht

Am Donnerstagnachmittag überreichte Kursleiterin Martina Ritz in der Klinik Kitzinger Land die Abschlusszeugnisse an 15 erfolgreiche Schüler. Ein Jahr dauert die Ausbildung zum Pflegefachhelfer und wer das Jahr durchsteht, habe einen Beruf gelernt, der durchaus gesucht sei. Kein einfacher, wie Landrätin Tamara Bischof in ihrem Grußwort deutlich machte, aber ein Beruf, der Erfüllung bringen könne und durchaus große Chancen zur Weiter- und Fortbildung biete. Zudem ein Beruf, der auch älteren Interessenten und Quereinsteigern offen stehe.

Das zeigen die Zahlen: Insgesamt 19 Schüler aus verschiedenen Nationen waren vor rund einem Jahr zur Ausbildung angetreten, 15 davon haben bis zum Ende durchgehalten.

Zwischen 16 und 50 Jahre

Die jüngste Teilnehmerin war gerade mal 16 Jahre alt, die älteste hatte die 50 schon überschritten. Und auch drei Männer hatten sich der Herausforderung gestellt. Voraussetzungen dafür, das Zeugnis in Händen halten zu können, waren: Fleiß, Ausdauer und Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit, Kameradschaft und Teamgeist, Wertschätzung und Rücksichtnahme sowie Freundlichkeit, Kreativität und eine gehörige Portion an Humor, sagte Kursleiterin Martina Ritz.

Sowohl in der Theorie, als auch in der Praxis war so manche Hürde für die Schüler zu bewältigen. Einsatzorte im praktischen Teil, der etwa zwei Drittel der Ausbildung umfasste, waren neben den einzelnen Abteilungen der Klinik Kitzinger Land auch verschiedene Alten- und Pflegeheime in Kitzingen und Umgebung und in diesem Jahr erstmals auch die ambulante Pflege. In der Theorie ging es um die Grundlagen der Pflege, Pflege und Betreuung, Berufskunde, Rechtskunde, Sozialkunde, Deutsch und Kommunikation.

Den Job in der Tasche

Dass der noch vor Kurzem doch ein wenig außer Mode geratene Beruf heute wieder durchaus gefragt ist, zeigen die Absolventen, die entweder eine Anstellung im Haus selber, einer Klinik im Umfeld, einem Pflegedienst erhalten haben, oder eine höhere Qualifikation anstreben.

Klassenbeste war Hatidzhe Alieva-Akca, die mit einem Notendurchschnitt von 1,2 die Anerkennungsurkunde der Regierung von Unterfranken erhielt. Ebenfalls über eine eins vor dem Komma kann sich Kerstin Philipp (Notendurchschnitt 1,8) freuen.

Die Absolventen

Hatidzhe Alieva-Akca, Benita Bremm, Alena Feth, Katrin Goller, Nesrin Halilova, Helene Hoh, Anastasia Karakilidi, Nina-Justine Liebermann, Alev Öcek, Kerstin Philipp, Christian Schwarz, Fabian Smail, Tony Speck, Kristina Stazenko, Sarah Walter.