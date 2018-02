Paula Zang ist die beste Vorleserin der Schulen im Landkreis

Paula Zang vom Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach ist die Kreissiegerin beim Vorlesewettbewerb der Schulen des Landkreises.

Im Konstitutionssaal des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach setzte sich die Schülerin gegen elf Konkurrenten, überwiegend Mädchen, durch. Emma Wagner (Realschule Marktbreit) und Sebastian Lottes (Mittelschule Iphofen) teilen sich gleichberechtigt den zweiten Platz. Paula Zang wird nun den Landkreis beim Bezirkswettbewerb vertreten, dessen Termin noch nicht fest steht.

Zwölf spannende Geschichten

Es waren zwölf spannende Geschichten, die die Kinder in der Endausscheidung vorgelesen hatten. Gleich zwei Kinder entschieden sich dafür, Geschichten von Cornelia Funke vorzulesen, und auch Klassiker von Ottfried Preußler (Das kleine Gespenst) und Paul Maar (Lippels Traum) gehörten dazu. In zwei Vorleserunden durften die Kinder zunächst in der Kür antreten und aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen, dann wurde es ernst: die Pflicht. Ohne auch nur eine einzige Zeile vorher gelesen zu haben, lasen die Kinder nacheinander aus dem Buch „Der Galimat“ von Paul Maar vor.

Aufgabe glänzend gemeistert

Auch diese Aufgabe meisterten die Vorleser glänzend, so dass die vierköpfige Jury die Qual der Wahl hatte. Während die Kinder und ihre Eltern und Lehrer auf die Ergebnisse warteten, zerbrachen sich Brigitte Vogt (Stadtbücherei Gerolzhofen), Claudia Binzenhöfer (Stadtbücherei Volkach), Juliane Homann (Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, Volkach) und Thomas Hagemeier (Bücherkabinett Volkach) in einem gesonderten Bereich die Köpfe. Letztlich setzten sie zwei Kinder auf Platz zwei und Paula Zang auf Platz eins. Bewertet hatten sie bei der Pflicht die Lesetechnik und die Interpretation, bei der Kür zusätzlich noch die Textauswahl.