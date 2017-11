1 / 2

Foto: Foto: Diana Fuchs

Auf Sternenglanz und adventliche Stimmung im Atelier und im Innenhof von „Shabby – Vintage – Antik“ in der Oberen Neuen Gasse 7 in Etwashausen freuen sich Claudia Gerner, Nina Will und Thorsten „Otto“ Ellmauer. Der Erlös aus dem Verkauf von Glühwein, Bratwürsten, Kaffee und Kuchen geht an die Kinderkrebsstation „Regenbogen“ der Uni-Klinik Würzburg.