Ordensleute aus sieben Konfessionen beten und diskutieren

Vom Donnerstag bis zum Dienstag, 24. bis 29. August, wird der Internationale ökumenische Ordenskongress (CIR) auf dem Schwanberg zu Gast sein. Schwestern und Brüder aus 40 Ordensgemeinschaften und sieben verschiedenen Konfessionen aus Europa und den USA beschäftigen sich in diesen Tagen mit dem Thema „Wie kann das Ordensleben zu einer Erneuerung der Kirche beitragen“.

Es ist der 20. Ordenskongress – und Schwester Ruth Maili, die Priorin des evangelischen Frauenklosters auf dem Schwanberg, freut sich, dass die Communität Casteller Ring Gastgeber ist. Orts- und Themenauswahl beziehen sich auf das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation.

Gemeinsam mit einer Klostergemeinschaft in Ökumene beten und Gottesdienste feiern, das werden die Teilnehmenden. In Vorträgen und Gesprächsrunden setzen sie sich mit dem Tagungsthema auseinander, geht aus der Mitteilung an die Presse hervor. Erwartet werden 60 Teilnehmer. Am Samstag, 26. August, treffen sich die Teilnehmer des Kongresses mit Ordensleuten aus der Region zu einer gemeinsamen Veranstaltung in Würzburg in den Räumen der Vineyard-Gemeinschaft in der Beethovenstraße 2 (nahe des Hauptbahnhofes).

Zum Abschluss wird Bischof Friedhelm Hofmann um 17.30 Uhr eine Messe feiern.

Kontakt für alle, die sich für die Veranstaltung und das detaillierte Programm interessieren, per Fax: (0 93 23) 3 23 19 oder per E-Mail: ccr@schwanberg.de