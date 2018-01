Ohne städtisches Moos nix los

Eine Laola-Welle nach der anderen startete das närrische Publikum am Samstagabend im Pfarrheim Obervolkach. Die Stimmung in der ersten von drei Prunksitzungen (alle ausverkauft) der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) war prächtig. Bei hohem Wellengang wiesen gezündete Stimmungsraketen dem Narrenschiff nach fünf Stunden den Weg in die verdiente Nachtruhe und in die Bar.

„Endlich ist es soweit, wir haben die fünfte Jahreszeit“, verkündete Sitzungspräsident Torsten Müller das Ende von Trübsal. Zusammen mit seinen Elferrät(inn)en und den CFZ-Gästen aus der Würzburger Zellerau packte er die Narrenkappen aus. „Das Leben hat wieder einen Sinn“, freute sich der Kapitän der Narrencrew. Die kleinen und großen Akteure, meist aus den eigenen KVO-Reihen, ließen ihren Faschingschef nicht im Stich und servierten einen Knaller nach dem anderen. Mit ihren beherzten und humorvollen Darbietungen verwöhnten sie ihr närrisches Publikum nach allen Regeln der Kunst.

„Wir sind die Besten“

Das Ortsgeschehen beleuchtete die Gesangsgruppe „Die Lerchen“ mit frechen Texten. Die einheimische Sängerschar nahm kein Blatt vor den Mund und streute Salz in offene Wunden. „Alle kriegen von der Stadt ihr Moos und wir bleiben die Deppen“, plauderten sie aus dem örtlichen Nähkästchen. Während Volkachs Altstadt schön renoviert wird, „verrecken bei uns die Straßen“, forderten die Lokalmatadoren die Stadtoberen auf, die Ortsteile nicht zu vergessen. Sie können nicht verstehen, warum keine städtischen Gelder für die kaputte Kirchturmuhr oder für den Asphalt auf dem neuen Fußweg zum Sportheim da sind. Trotz der finanziellen Defizite zog die selbstbewusste Sängerschar ein zuversichtliches Fazit: „Egal was Volkach hat, wir sind die Besten.“ Schließlich huldigten sie ihrem langjährigen Songschreiber Peter Fuchs: „Was Goethe für Deutschland, ist Peter, dieser Fuchs, für die Lerchen.“

Mit Laola-Wellen belohnt wurde der Auftritt von Marie Thaler. Mit ihrer Gitarre stand die zwölfjährige Schülerin erstmals auf der Bühne. Mutig und selbstbewusst sang sie sich ihre Erlebnisse im Ministrantengewand von der Seele. Kritisch beäugte sie den gesamten Elferrat: „Der ist zu selten in der Kirche.“

Akrobatik gebündelt mit gekonnten Tanzschritten servierte das neu formierte Tanzduo Laura Feuerbach und Franziska Kirchner. Schon der Einzug ließ erahnen, dass die beiden jungen Frauen auf der Bühne ein artistisches Feuerwerk zünden werden. Tempo und Farbe ins Spiel brachten die lokalen Tanzgruppen als Schlümpfe, Tarzan, Dschungelcamper, Stäbchenjongleure und Bauarbeiter. Tanzmariechen und Gardemädchen lösten weitere begeisternde Laola-Wellen, deren Auswirkungen auf die Muskulatur der Besucher „Chirurg“ Herbert Blattner in der Bütt begrüßte.

Die Akteure

Folgende Akteure traten bei der Prunksitzung der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) auf: Tanzmariechen Viktoria Thaler; Purzelgarde mit Lena Abt, Lorenz Endres, Svenja Feuerbach, Michelle Feuerbach, Kadija Gharsallah, Saskia Hauk, Pauline Meinert, Alisha Meyer, Celine Stork, Sophie Thaler, Freda Völk, Jana Wohlfart; Minorettes mit Lea Bedenk, Emmi Englert, Wenka Feuerbach, Belinda Jungkunst, Anna-Lena Kopala, Christin Kopala, Pauline Thaler; Schautanz Minis mit Babett Endres, Alina Hauk, Janina Heininger, Anna Hubner, Lisa Krämer, Christin Nöth, Jelka Rabeler, Marie Thaler, Alina Völk; Nachwuchs-Garde mit Selina Böhnlein, Svenja Haas, Ella Kleinlein, Laura Krapp, Jana Möslein, Emilie Rößner, Marie Rößner, Jule Runtsch, Franz Scheller, Lena Scheuring; Show-Tanzgruppe mit Laura Englert, Brenda Heumann, Patrick Krapf, Dominik Kunz, Maria Leipold, Nathalie Ritter, Janina Weissenseel, Vanessa Wieland; Elferratsgarde mit Lea Bedenk, Laura Feuerbach, Teresa Feuerbach, Franziska Kirchner, Anna-Lena Kopala, Christin Kopala, Lisa Krämer, Lena-Sophie Kraus; Tanzduo Laura Feuerbach und Franziska Kirchner; Majorettes mit Mareike Baur, Ina Feuerbach, Barbara Staudt,

Katharina Thaler, Louisa Thaler; Männerballett mit Sebastian Erhard, Thomas Kralenetz, Sebastian Martin, Andre Münch, Felix Rößner, Andreas Staudt, Felix Weissenseel, Steffen Wohlfart; Dreigestirn Emil Endres, Dieter Keller, Roland Seufert; Gesangsgruppe Lerchen mit Herbert Blattner, Nicole Englert, Stefan Feuerbach, Elisabeth Fuchs, Peter Fuchs, Barbara Jüttner, Hedi Wohlfart; Tanzgruppe der CFZ; Büttenredner Herbert Blattner (Chirurg), Marie Thaler (Ministrant), Hans-Jürgen Esser (Till), Wolfgang Voit (Schulkamerad), Bernd Kleinschnitz (Dabe Schalle), Matthias Schmelzer und Thomas Klug (Trendsportler) und Thomas Kleedörfer (Probleme mit Männer).