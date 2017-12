Ohne Führerschein knapp am Knast vorbei

Für den Angeklagten war es schlicht „Schicksal“, für den Richter „kaum zu toppen“. Was sich ein Autofahrer im Dezember 2016 geleistet hat, war zumindest ungewöhnlich. Der Mann ist seit Jahren ohne Führerschein. Was ihn aber nicht davon abhält, immer wieder zu fahren – bis er gleich zweimal erwischt wurde – kurz hintereinander, am gleichen Tag.

Noch einmal Geldstrafe

Dafür saß er jetzt auf der Anklagebank im Kitzinger Amtsgericht. Er kam gerade noch einmal mit einer Geldstrafe davon. 6500 Euro kosten ihm die zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis, plus Nebenkosten.

Verkehrsmittel ein Problem

Der Mann wohnt in einem kleinen Ort, arbeitet in einem anderen. Öffentliche Verkehrsmittel? Weitgehend Fehlanzeige. Der Weg zur Arbeit und zurück ist ein Problem, ohne Führerschein. Den hat er seit 2013 los, als er sein Punkte-Konto in der Verkehrssünderkartei in Flensburg überzogen hatte.

Damm gelaufen

Normalerweise lässt er sich seither zur Arbeit fahren, sagte er Richter Peter Weiß in Kitzingen. Dass das aber nicht immer klappt zeigte der Nachmittag im Dezember 2016. Da setzte er sich nach Feierabend hinter das Steuer seines Mercedes und fuhr los. Dumm gelaufen, dass er sich nicht angegurtet hatte. Das fiel einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle konnte er Fahrzeugpapiere vorweisen, den Führerschein nicht.

Technisches Problem

Er legte aber den Beamten aber offensichtlich überzeugend dar, dass er einen hatte. Die wollten die übliche Abfrage per Funk starten. Weil das wegen eines technischen Problems dauerte, durfte der Mann weiterfahren – mit der Auflage, den Schein bei der Inspektion vorzuzeigen.

Klarheit per Funk

Das Auto war noch nicht außer Sichtweite, als die Funkprobleme beseitigt waren. Die Beamten wussten jetzt, dass der Mann sie angelogen und keinen Führerschein hatte. Wenig später war er aus dem Verkehr gezogen. Das Ende einer Heimfahrt.

Besonders dreist

Und der Anfang eines Verfahrens, in dem sich der Mann jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen verantworten musste: Für die Fahrt bis zur ersten Kontrolle und für die Weiterfahrt danach: Die war nach Ansicht des Richters „besonders dreist“ und „eigentlich nicht zu toppen“. „Was haben Sie sich dabei gedacht“, wollte der Richter wissen. „Auf dem Land bist du ohne Auto aufgeschmissen“, war die Antwort. Dass er erwischt wurde: „Das war Schicksal“, sagte der Mann, dem er zumindest nachgeholfen hat, als er keinen Gurt anlegte.

Seltsames Verhältnis

Die Beweisaufnahme zeigte, dass der Mann ein seltsames Verhältnis zum Autofahren und den damit zusammenhängenden Vorschriften hat. Dass er den Führerschein bei vollem Punktekonto verlor, hat seine Gründe und ist eine Sache. Dass er danach mehrfach ohne Führerschein erwischt wurde, eine andere.

Freiheitsstrafe gefordert

„Hartnäckig und uneinsichtig“ nannte der Richter dieses Verhalten. Die Vertreterin der Anklage wurde deutlich. „Geldstrafen reichen nicht mehr.“ Sie forderte eine Freiheitsstrafe von einem halbe Jahr – ohne Bewährung. „Völlig überzogen, unangemessen und unverhältnismäßig“ nannte das der Angeklagte.

6500 Eurp plus Nebenkosten

Er lag damit nicht ganz daneben. Auch wenn Richter Weiß „die Forderung der Staatsanwalt nachvollziehen“ konnte, setzte er auf eine Geldstrafe. „Zum letzten Mal“, wie er sagte. Die fiel mit 130 Tagessätzen zu 50 Euro, also 6500 Euro, eher üppig aus. Der Führerschein ist zudem mindestens noch ein halbes Jahr weg. Den wird er ohne die gefürchtete Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) nicht mehr bekommen. Das heißt, die illegale Heimfahrt wird noch erheblich teurer.